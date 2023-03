Une innovation technique sur le Redmi Note 12 Turbo ?

Redmi, filiale de Xiaomi, a annoncé la sortie prochaine du Redmi Note 12 Turbo. C’est un nouveau smartphone dont les détails sont encore secrets. Découvrez ici ce qu’il faut savoir à son propos.

Redmi Note 12 Turbo : un nouveau smartphone élégant aux caractéristiques alléchantes

Le lancement officiel du nouvel appareil est prévu pour le 28 mars en Chine. Il est très probable que le Redmi Note 12 Turbo soit le premier smartphone équipé du tout nouveau SoC Snapdragon 7+ Gen 2 de Qualcomm.

Il fait l’objet de rumeurs depuis plusieurs semaines. La société Redmi a confirmé que l’appareil sera présenté officiellement dans un avenir très proche. À ce jour, seules deux images ont été publiées, montrant un téléphone épuré et élégant avec des bords plats.

Sur la première des deux images, on peut voir trois caméras à l’arrière, dont une caméra principale de 64 mégapixels. On remarque également la présence d’une prise jack de 3,5 mm, une caractéristique qui est devenue de plus en plus rare sur les smartphones récents.

Ce smartphone de milieu de gamme présente des caractéristiques intéressantes

Selon certaines sources, le téléphone devrait être doté d’un écran Oled Full HD+ de 6,67 pouces pouvant atteindre 120 Hz. Il serait doté d’une batterie de 5000 mAh avec une technologie de charge rapide de 67W. En outre, le téléphone devrait être équipé d’un processeur Snapdragon 7+ Gen 2, de 12 Go de RAM (LPDDR5). Il disposera aussi d’un espace de stockage de 256 Go en UFS 3.1.

En ce qui concerne la photographie, le smartphone devrait disposer :

d’un capteur principal de 64MP ;

d’un capteur selfie de 16MP ;

d’un objectif macro de 2MP ;

et d’un objectif ultra grand angle de 8MP.

Le téléphone serait propulsé par Android 13 et la surcouche MIUI 14.Selon GizmoChina, il est possible que le Poco F5 5G, qui devrait être commercialisé en Inde le 6 avril, soit une version légèrement modifiée et renommée du Redmi Note 12 Turbo. Nous devrions avoir la réponse prochainement.