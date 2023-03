Apple va s’inspirer de ChatGPT pour améliorer Siri

Grâce à des indices trouvés dans le code de tvOS, Apple serait en train d’améliorer les capacités de Siri en utilisant l’IA. Cette nouvelle fonctionnalité permettra de comprendre et de générer le langage naturel.

L’intégration de l’IA dans Siri d’Apple

L’intelligence artificielle (IA) ChatGpt est sur toutes les lèvres depuis quelque temps. En effet, plusieurs personnes parlent de la présentation de GPT-4, des nouveautés de Microsoft avec le nouveau Bing ou encore de l’amélioration de Midjourney. Toutefois, beaucoup se demandent : qu’en est-il d’Apple ?

Selon le site spécialisé 9to5Mac, des progrès seraient prévus pour l’assistant intelligent Siri d’Apple. Ces améliorations consistent à renforcer les capacités de Siri à comprendre le langage naturel, en utilisant une IA plus avancée. Elles vont permettre d’avoir une interaction plus humaine avec l’utilisateur.

La marque à la pomme a également mis en place une nouvelle technologie nommée “Bobcat“. Celle-ci va améliorer la capacité de Siri à générer du langage naturel dans la version bêta. Selon 9to5Mac, cette fonctionnalité n’est pas encore disponible sur Apple TV, mais elle serait introduite sur iPhone, iPad, Mac et HomePod.

Les améliorations importantes pour l’assistant vocal d’Apple

Il semblerait que le fonctionnement de Siri soit en train de subir une révision importante. Jusqu’à présent, l’assistant vocal d’Apple se base sur les modèles pré-établis pour répondre aux requêtes des utilisateurs. Ceci a entraîné des problèmes d’ingénierie et de mise à jour, et a laissé Siri à la traîne par rapport à d’autres assistants vocaux. On peut citer par exemple Google Assistant ou Amazon Alexa.

Pour résoudre ces problèmes, Apple a développé une nouvelle approche basée sur l’intelligence artificielle, capable de comprendre et de générer du langage naturel. Cette approche va permettre à Siri de rattraper son retard et d’offrir des fonctionnalités plus avancées.

Malheureusement, pour le moment, ces tests sont effectués en interne de manière discrète. De plus, il est impossible de savoir quand les utilisateurs et utilisatrices pourront réellement bénéficier de ces améliorations. Néanmoins, il est clair qu’Apple travaille sur des améliorations importantes pour son assistant vocal.