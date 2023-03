L’iPhone 15 Pro Max pourrait battre le record des bords les plus fins

L’iPhone 15 Pro Max aura les bords les plus fins de tous les smartphones, battant le record actuellement détenu par le Xiaomi 13. C’est ce qu’affirme le leaker connu sous le nom de “Ice Universe”, qui a déjà divulgué des informations précises sur les projets d’Apple par le passé.

Les deux modèles d’iPhone 15 Pro devraient avoir des bords plus fins et incurvés que ceux de l’iPhone 14 Pro, à la manière de l’Apple Watch. Si la fuite se confirme, le plus grand modèle de 6,7 pouces aura les bords les plus minces des deux smartphones.

Dans un tweet, Ice Universe affirme que l’iPhone 15 Pro Max “battra le record” de 1,81 mm détenu par le Xiaomi 13, le prochain modèle d’Apple ayant une largeur de cadre noir de seulement 1,55 mm. À titre de comparaison, Ice Universe donne les mesures des bords de l’iPhone 14 Pro (2,17 mm) et du Samsung Galaxy Ultra S23 (1,95 mm).

Selon les rumeurs, les bords des quatre modèles d’iPhone 15 devraient être légèrement incurvés, à l’instar de la série iPhone 11, mais la largeur des bords de l’iPhone 15 standard et de l’iPhone 15 Plus ne devrait pas différer de celle de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Plus. La gamme iPhone 15 devrait également présenter les mêmes tailles d’écran que la gamme de l’année dernière.

Avec des bords encore plus fins autour de l’écran, les modèles d’iPhone 15 Pro pourraient donc avoir une apparence similaire à celle des Apple Watch Series 7 et Series 8. Les rumeurs suggèrent que les modèles Pro seront également dotés d’un cadre en titane plutôt qu’en acier inoxydable, et de boutons de volume, de mise en sourdine et d’alimentation à semi-conducteurs ne bougeant pas physiquement lorsqu’on les presse.

Pour rappel, Apple devrait annoncer sa prochaine gamme d’iPhone en septembre, comme à son habitude.