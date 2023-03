Galaxy Watch 6 Pro : les doléances des utilisateurs écoutées

Face aux plaintes des fans de Samsung qui ont regretté la suppression du cadran rotatif sur les montres connectées Samsung, le constructeur envisage de revenir sur sa décision. Selon une source fiable, la Galaxy Watch 6 Pro pourrait être équipée d’une lunette tournante physique.

La Galaxy Watch 5 Pro de Samsung

Par contre, cette fonctionnalité ne serait pas présente sur le modèle de base. D’après les révélations de SuperRoader, la lunette rotative devrait être de retour cet été. Cette information tant espérée par les fans depuis deux ans confirme la volonté de Samsung d’écouter les demandes de sa communauté.

L’essentiel à savoir sur la lunette rotative de la Galaxy Watch 6 Pro

La lunette rotative, également appelée lunette tournante, est un bouton physique disposé autour de l’écran d’une montre connectée. Comme la couronne qui se retrouve sur les Apple Watch, cette fonctionnalité offre plusieurs possibilités. Sur la Galaxy Watch 4 Classic par exemple, elle permettait de régler la luminosité, d’activer l’écran ou de naviguer dans les différents menus de l’interface.

Selon une vidéo YouTube de SuperRoader, la Samsung Galaxy Watch 6 Pro devrait être équipée d’une bague rotative. En revanche, cette fonctionnalité ne serait pas présente sur le modèle de base. Ceci s’explique par le fait que la Galaxy Watch 6 possède un écran incurvé, ce qui rend difficile l’intégration d’une telle fonctionnalité physique.

La suppression de la lunette tournante sur les montres connectées de Samsung

Depuis la sortie de la Galaxy Watch 4, les montres connectées de Samsung en version standard ne disposaient plus de la lunette rotative. En 2021, seule la Galaxy Watch 4 Classic a été pourvue de cette fonctionnalité. Samsung avait choisi de ne pas équiper ses modèles Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro d’une bague rotative physique, préférant plutôt une navigation par écran tactile.Des fuites récentes ont déjà dévoilé certains détails potentiels sur la prochaine gamme de montres connectées de Samsung. Les batteries de ces modèles ont été certifiées en Corée du Sud, et il semblerait qu’elles aient une capacité plus importante. Cela pourrait se traduire par une meilleure autonomie pour les prochaines gammes de montres connectées de Samsung. Ce qui est une excellente nouvelle pour les utilisateurs qui ont besoin d’un appareil fiable et endurant tout au long de la journée.