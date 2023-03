Nothing va lancer un appareil différent d’un smartphone ou d’une paire d’écouteurs

Nothing s’apprête à explorer de nouveaux horizons en se lançant sur le marché des enceintes Bluetooth. Si cette rumeur se confirme, cela marquera une première pour la marque dans ce domaine.

Les révélations sur le nouveau produit de Nothing

D’après le site spécialisé 91Mobiles, Nothing serait sur le point d’élargir sa gamme de produits en lançant une enceinte Bluetooth. Ce nouveau produit, dont un premier visuel a été dévoilé, complétera l’offre actuelle de la start-up fondée par Carl Pei. Il comprend principalement un smartphone (le Nothing Phone) et deux paires d’écouteurs sans fil (les Nothing ear (Stick) et Nothing ear).

Cette expansion de Nothing témoigne de l’engagement de la marque à offrir des produits innovants à ses clients. Bien que rien ne soit officiel à ce stade, il se peut que l’enceinte Bluetooth soit le fameux nouveau produit évoqué par Carl Pei lors de sa participation au MWC 2023. En effet, Carl Pei avait évoqué une annonce imminente le mois suivant, ce qui concorde avec l’information rapportée par 91Mobiles. Les fans de Nothing sont donc impatients de découvrir cette innovation de la marque.

Les caractéristiques physiques de l’enceinte Bluetooth

L’enceinte Bluetooth Nothing présenterait un look singulier qui s’inscrit parfaitement dans l’identité de la marque. De forme cubique, l’appareil dispose de boutons circulaires positionnés sur les côtés ainsi qu’une poignée en plexiglas remarquable. Le logo de la marque est quant à lui placé dans un anneau situé entre deux tweeters sur la partie supérieure de la façade.

Les deux transducteurs pour les graves se trouvent sous l’enceinte, tandis que des patins en silicone assurent une adhérence optimale. Par ailleurs, il est important de noter que pour le moment, les caractéristiques techniques de cet équipement sont encore inconnues. C’est donc difficile de se faire une idée de sa qualité sonore, de sa connectivité et de son autonomie. De plus, le prix ainsi que la date de lancement de l’accessoire sur le marché sont inconnus. Toutefois, si cette enceinte est bien le produit annoncé par Carl Pei, des informations supplémentaires devraient être divulguées dans les semaines à venir.