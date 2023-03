Microsoft & Intel développent Windows 12, un OS basé sur l’IA

Microsoft serait en train de planifier la création de Windows 12, seulement quelques mois après la sortie de Windows 11. Des spéculations concernant les prochaines puces d’Intel suggèrent que l’entreprise pourrait axer son futur système d’exploitation (OS) sur l’utilisation de l’IA. De nouvelles informations divulguées par un leaker ont amplifié les spéculations entourant Windows 12 et sa possible intégration de l’IA.

Les révélations sur Windows 12 et sa possible intégration de l’IA

Le leaker TLC qui a depuis supprimé son tweet a révélé que la plateforme Intel Meteor Lake pourrait offrir 20 voies PCI Gen5 et prendrait en charge Windows 12. En effet, Intel a promis des avancées en matière d’IA pour ses processeurs Core de 14e génération. Interrogés par The Verge, Microsoft et Intel ont choisi de ne pas commenter ces informations.

Bien que Microsoft n’ait pas confirmé l’arrivée de Windows 12 basé sur l’IA, il semble que l’entreprise explore cette directive pour son futur OS. Lors d’une récente interview accordée à The Verge, Yusuf Mehdi, a fait des commentaires révélateurs : « La société commence à travailler sur les futures versions de Windows, mais elle réfléchit aussi à d’autres moyens où l’IA pourrait naturellement jouer un rôle dans l’expérience utilisateur ».

Lors du CES de Las Vegas, Panos Panay, responsable de Windows avait déclaré que « l’IA va réinventer la façon dont vous faites tout sur Windows ». Bien que Microsoft n’ait encore rien annoncé officiellement, il est clair que l’IA aura un rôle important à jouer dans l’avenir de Windows. Pour y parvenir, la société doit travailler avec Intel et AMD afin de développer des puces capables de gérer efficacement les tâches d’IA.

L’intégration de l’IA et du cloud dans Windows 12

Après avoir annoncé que Windows 10 serait la dernière version de son OS, Microsoft aurait envisagé de publier une nouvelle version tous les trois ans. En ce sens, Windows 11 pourrait être remplacé dès 2024 par Windows 12. En mettant l’IA au cœur de son futur OS, Microsoft pourrait révolutionner l’expérience utilisateur avec Windows. L’entreprise a déjà commencé à investir des milliards dans OpenAI, la société à l’origine de ChatGPT.Des rumeurs circulent également sur la possibilité que Windows devienne le premier OS basé sur le cloud. Le géant de Redmond possède les capacités techniques pour le réaliser, comme le prouve l’offre d’ordinateur virtuel Microsoft 365 destinée aux entreprises. Cependant, la question demeure quant à la volonté des particuliers de payer un abonnement mensuel supplémentaire pour utiliser un OS centré sur l’IA.