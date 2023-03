Avec watchGPT, ChatGPT débarque sur l’Apple Watch

Une application appelée watchGPT (renommée ensuite Petey – AI Assistant) a été lancée par un développeur néerlandais le 7 mars. Elle rend l’intelligence artificielle d’OpenAI disponible sur l’Apple Watch. Sans révolutionner le service offert par OpenAI, cette intégration simplifie la saisie de textes longs sur l’Apple Watch.

Il n’a pas fallu attendre longtemps pour voir arriver ChatGPT sur l’Apple Watch. En effet, après avoir été utilisé sur des moteurs de recherche, des suites bureautiques et des jeux vidéo, l’application est désormais disponible sur l’Apple Watch. La watchGPT permet aux utilisateurs de générer des réponses complexes directement à partir de leur poignet.

Depuis sa sortie, l’application créée par le développeur néerlandais Hidde van der Ploeg a connu un grand succès. Elle est déjà l’une des applications les plus achetées de l’App Store pour iPhone et iPad. Elle s’est classée première dans la version payante de l’App Store français le jeudi 9 mars. L’appli est également très bien classée dans le top américain.

Des longues réponses sans utiliser votre iPhone

Le fonctionnement de l’application watchGPT est simple. Après l’avoir ouverte, l’utilisateur peut lui demander “n’importe quoi” en utilisant soit le clavier de l’Apple Watch, soit la voix. Un message s’affiche alors pour indiquer que l’application est en train de “réfléchir”. La réponse générée apparaît ensuite avec la possibilité de la faire défiler à l’aide de la couronne de l’Apple Watch. Une nouveauté intéressante de ce service est la possibilité de partager le texte par différents moyens tels que :

les SMS,

la messagerie instantanée,

l’email,

ou les réseaux sociaux.

En résumé, watchGPT permet un accès pratique à ChatGPT depuis une montre connectée. Vous n’avez pas besoin de sortir votre téléphone ou de toucher l’écran de la montre. Une telle fonctionnalité existait déjà avec des assistants vocaux tels que Google Assistant. Néanmoins, l’application watchGPT se distingue par son niveau avancé de compréhension des requêtes et par la complexité du texte généré.

Il est également possible d’ajouter un raccourci vers watchGPT sur le cadran principal de l’Apple Watch. Ceci grâce au système de “complications” proposé par Apple.

Préparez-vous à des fonctionnalités innovantes avec watchGPT !

Le développeur néerlandais de watchGPT, bien qu’actuellement limité à une question à la fois, prévoit d’intégrer un système de conversation continue dans l’application. Ce système sera similaire au chatbot intelligent d’OpenAI. Selon 9to5Mac, d’autres améliorations sont par ailleurs annoncées. Parmi elles, un historique des questions et des réponses. De plus, il sera possible de faire lire la réponse par une voix synthétisée.

Si votre utilisation de ChatGPT alimente l’intelligence artificielle pour l’améliorer, l’application assure de plus qu’elle ne collecte aucune donnée. watchGPT est disponible en anglais, français, néerlandais et espagnol pour un prix unique de 5 euros. Pour utiliser l’application, vous devez avoir au moins iOS 13.