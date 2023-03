Samsung Galaxy A54 : des améliorations en vue ?

Le successeur du Samsung Galaxy A53, le Galaxy A54, est très similaire à son prédécesseur en termes de caractéristiques. Cependant, selon un visuel partagé sur le site de Samsung, la marque coréenne aurait apporté quelques améliorations à son smartphone.

Une amélioration significative de l’appareil photo

Sur une page d’enregistrement pour la présentation de l’appareil, des détails soigneusement sélectionnés ont été divulgués. Parmi eux, le terme “Nightography“, un élément marketing habituellement réservé aux modèles haut de gamme. Il est pourtant utilisé ici pour un smartphone de milieu de gamme.

Par conséquent, il est possible que des améliorations aient été apportées aux photos prises dans des conditions de faible luminosité. Toutefois, on ne peut pas savoir si Samsung a eu recours à des améliorations matérielles ou logicielles pour y parvenir.

Quelles sont les rumeurs concernant le Galaxy A54 ?

Le Galaxy A54 sera lancé le 15 mars, en même temps que son petit frère, le Galaxy A34. Le téléphone sera disponible à partir de 519 euros pour une capacité de stockage de 128 Go. Il passera ensuite à 569 euros pour une capacité de stockage de 256 Go. Le Galaxy A54 sera équipé de 8 Go de mémoire vive quel que soit le modèle. Ces informations ont été fournies par le leaker billbil-kun. Rappelons que les données divulguées par ce compte twitter se sont révélées très fiables dans le domaine des jeux vidéo et des précédentes fuites de Samsung.

En ce qui concerne le design, le Galaxy A54 ressemblera au Galaxy S23. Il disposera d’un écran OLED Full HD+ de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il sera alimenté par un Exynos 1380 et équipé d’une batterie de 5000 mAh qui se chargera à 25W. Le smartphone sera également protégé par la norme IP67. On sera fixé dans les prochains jours.