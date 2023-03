Doogee V Max : un smartphone doté d’une autonomie de 10 jours

Le Doogee V Max a été récemment présenté lors du MWC 2023. Ce smartphone est équipé d’une batterie de 22 000 mAh, offrant une autonomie annoncée de 10 jours en usage normal.

Présentation de Doogee V Max

Lors du MWC 2023, plusieurs appareils technologiques ont été présentés. Certains représentent des avancées techniques majeures, tandis que d’autres ne sont que des évolutions mineures. Cependant, il y a une catégorie de produits qui est régulièrement présente dans ce genre de salon, les smartphones équipés de batteries énormes.

Pour cette édition, le Doogee V Max s’est démarqué avec sa batterie de 22 000 mAh. Il peut donc offrir une autonomie allant jusqu’à 240 heures en utilisation normale, soit environ 10 jours. En mode veille, la batterie peut tenir jusqu’à 2300 heures, soit un peu plus de trois mois.

Un smartphone robuste conçu pour les professionnels en milieu difficile

Doogee V Max a une épaisseur imposante de 27,3 mm, ce qui est bien plus que les 7,85 mm de l’iPhone 14 Pro Max. Il pèse 540 grammes tandis qu’une tablette telle que la Xiaomi Pad 5 ne pèse que 511 grammes. Ce téléphone est conçu pour les professionnels travaillant sur le terrain, tels que les ouvriers de chantier ou les techniciens.

À cet effet, le smartphone est certifié IP68, garantissant son étanchéité. De plus, il est certifié IP69K attestant de sa résistance aux pressions élevées et au rinçage à haute pression. En outre, l’appareil a reçu le label MIL-STD-810H de l’armée américaine, ce qui démontre sa résistance aux conditions les plus difficiles.

La fiche technique de Doogee V Max

En ce qui concerne sa fiche technique, Doogee V Maxi est un téléphone double sim doté de port USB-C, caméra selfie de 32 Mpx, lecteur d’empreintes. Il est aussi équipé de :

Écran IPS de 6,58 pouces, Full HD+, 120 Hz ;

MediaTek Dimensity 1080 ;

12 Go de RAM ;

256 Go de stockage (extensible jusqu’à 2 To), etc

Le prix et la date de sortie

Selon les responsables du stand de Doogee au MWC 2023, le Doogee V Max sera disponible en Europe pour un prix compris entre 500 et 600 euros. Pour vous en procurer, rendez-vous sur le site officiel de la marque ou les sites de vente en ligne.