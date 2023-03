Sortie imminente du prochain smartphone de Google après avoir reçu sa certification

D’après les informations publiées sur le site de FCC, Google prépare le lancement d’un nouveau téléphone portable. Selon les rumeurs, il s’agirait du Pixel 7a dont la commercialisation est prévue dans les prochains mois.

Les nouveaux produits de Google

Cette année, Google s’apprête à lancer plusieurs produits dans le domaine des smartphones et des tablettes. En plus des Pixels 8 et 8 Pro prévus pour l’automne, la firme a annoncé la sortie de sa propre tablette. En effet, il s’agit de la Pixel Tablet et de son tout premier smartphone pliable, le Pixel Fold. C’est donc une année très décisive pour Google qui cherche à se démarquer sur un marché très concurrentiel.

Selon les informations publiées sur le site Android Police, l’entreprise pourrait sortir un nouveau dispositif dès le printemps prochain. Il s’agit de trois appareils portant les numéros de modèles GWKK3, G0DZQ et GHL1X. Ceux-ci sont équipés de la même carte mère, avec seulement quelques variantes notables.

En réalité, l’un de ces modèles supporte uniquement les ondes 5G millimétriques. De plus, quelques différences ont été observées au niveau du stockage, de la connectivité ou des opérateurs. Par ailleurs, tout porte à croire que le Pixel 7a pourrait être l’un de ces appareils généralement annoncés au printemps.

La date de lancement des produits de Google

La certification de la FCC est l’une des dernières étapes que les constructeurs effectuent avant de lancer un produit et de l’annoncer officiellement. Le Pixel 7a est susceptible d’être dévoilé lors de la prochaine conférence Google I/O, qui se tient habituellement en mai. Toutefois, il est peu probable que Google fasse certifier l’un de ses smartphones attendus pour l’automne prochain. Il s’agit du Pixel 8, Pixel 8 Pro ou du Pixel Fold.

Les caractéristiques du Pixel 7a de Google

Le Pixel 7a est attendu comme le prochain smartphone de milieu de gamme de la firme. Comme les versions précédentes de la gamme « A », l’appareil devrait être équipé d’un processeur un peu moins puissant. Cependant, il va offrir une qualité d’image élevée similaire à celle des modèles haut de gamme. Les rendus 3D du téléphone ont déjà été divulgués ainsi que les informations sur la charge sans fil, le capteur photo et même du potentiel téléobjectif. Une nouveauté pour les smartphones de la gamme Pixel A de Google.