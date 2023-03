Quelles conséquences aurait le passage des montres Xiaomi à Wear OS ?

Selon une source de “9to5Google”, les futures montres connectées de Xiaomi adopteront enfin la version complète de Wear OS 3. Cela permettra d’accéder à l’ensemble des services Google sur ces appareils, y compris toutes les applications associées.

Xiaomi a annoncé au MWC 2023 la sortie de la Watch S1 Pro en Europe. Cette montre connectée fonctionne sur MIUI Watch OS, une interface basée sur Android. La montre ne fonctionne pas sur Wear OS 3, le système d’exploitation de Google dédié aux montres et bracelets connectés. Cela signifie que les modèles de Xiaomi n’ont pas accès à certaines fonctionnalités et applications qui nécessitent ce système d’exploitation. Selon les informations de 9to5Google, Xiaomi travaillerait sur une montre fonctionnant sous Wear OS 3. Cela devrait donc permettre de résoudre ce problème prochainement.

Xiaomi lance une nouvelle montre connectée avec Wear OS 3

Il semble que la source du média anglophone soit proche de l’équipe de développement de Xiaomi. En effet, la prochaine montre Xiaomi pourrait utiliser les services Google Play et ainsi porter la marque Wear OS. Elle serait gérée par l’application Mi Fitness (Xiaomi Wear), qui est déjà utilisée pour les montres existantes. Bien qu’aucune date de sortie spécifique n’ait été communiquée, il est probable que cette montre soit commercialisée dans le courant de l’année.

Le principal avantage d’une montre utilisant Wear OS 3 est la possibilité d’installer toutes les applications compatibles disponibles sur le Play Store. Il s’agit notamment de services de streaming musical et de fitness. Elle permettrait également une meilleure intégration des notifications et la possibilité de payer avec sa montre via Google Wallet.

Certes, cela pourrait apporter de nombreuses fonctionnalités exclusives aux montres Xiaomi. En particulier si la marque généralise l’utilisation de Wear OS 3 pour tous ses modèles. Toutefois, il y aurait aussi des inconvénients. En effet, les montres de la marque sont souvent appréciées pour leur autonomie pouvant aller jusqu’à plusieurs jours. Cependant, les modèles précédents ou ceux mis à jour avec l’OS de Google sont peu réputés pour leur autonomie.

WEAR OS 3 poursuit son ascension sur le marché des montres connectées

Si Xiaomi décidait de rejoindre Wear OS 3, la plateforme continuerait à évoluer comme elle le fait actuellement. Depuis quelques mois, plusieurs marques ont migré vers Wear OS 3. C’est le cas de Samsung avec la Galaxy Watch 5 et la Galaxy Watch 5 Pro. On peut également citer Google avec sa Pixel Watch.

D’autres fabricants comme Fossil, MontBlanc et Mobvoi ont également lancé des modèles sous ce système. Mobvoi est notamment très attendu avec sa TicWatch Pro 5 qui devrait sortir dans les prochaines semaines.