La marque Apple Watch en route vers une révolution technologique

Il y a des rumeurs selon lesquelles Apple serait en train de travailler sur une technologie importante : la mesure de la glycémie sans piqûre. La société aurait même créé une fausse startup pour dissimuler ses recherches.

L’Apple Watch a connu une évolution significative depuis ses débuts bien loin de la simple montre connectée. Il s’agit d’un assistant très efficace pour le suivi de la santé et de l’activité physique. Néanmoins, il faut souligner qu’elle ne doit pas remplacer l’avis médical professionnel.

Depuis un certain temps, Apple travaille sur une innovation majeure de sa montre : la mesure du glucose dans le sang. Cette avancée représente un défi majeur à relever, mais selon une enquête menée par Bloomberg.

En quoi la mesure de la glycémie est si importante ?

Le diabète est une maladie qui touche environ 537 millions de personnes dans le monde entier. Si une montre pouvait fournir un suivi précis du glucose sans nécessité de dispositifs sous-cutanés, cela pourrait constituer une véritable avancée pour les personnes atteintes de cette maladie. Ceci représente une opportunité financière pour Apple, qui a manifestement des ambitions dans ce domaine depuis plusieurs années.

Quel est le secret de l’Apple Watch ?

Selon Bloomberg, le projet de l’Apple Watch, surnommé “E5”, est considéré comme un projet “moonshot” par Apple. Il était mené avec une extrême discrétion au sein d’une division nommée Exploratory Design Group. En effet, la marque avait créé une fausse start-up nommée Avolonte Health LLC afin d’éviter les fuites d’informations.

L’innovation d’Apple

Apple travaille sur une technologie de spectroscopie d’absorption optique pour sa montre connectée, qui permettrait de mesurer le taux de glucose dans le fluide interstitiel. Malgré les avancées significatives réalisées par Apple dans le domaine, la commercialisation d’un tel dispositif serait encore dans plusieurs années à venir.

Selon le journaliste de Bloomberg, le stade actuel où se trouve Apple serait simplement une « preuve de concept ». Contrairement aux prototypes précédents qui étaient beaucoup plus encombrants, l’appareil aurait la taille d’un iPhone à fixer sur le bras. Pendant longtemps, Apple a été réputée pour sa capacité à réutiliser des technologies éprouvées chez ses concurrents (capteurs photo haute définition, les écrans Oled, etc.). Cependant, il est intéressant de constater que la société s’engage dans des recherches de pointe qui pourraient révolutionner la technologie et bénéficier à un grand nombre d’utilisateurs.