Samsung Galaxy Z Fold 5 : cette nouveauté attendue ne sera peut-être pas présente...

Selon une nouvelle rumeur, il semblerait que l’emplacement prévu pour le stylet S Pen ne sera pas inclus dans le Samsung Galaxy Z Fold 5. Pourtant, l’ajout de cette fonctionnalité est très attendu. En effet, le grand écran pliable de ce smartphone offre une grande surface pour l’utiliser efficacement. Les raisons de cette décision semblent être principalement liées à des contraintes techniques. L’intégration du S Pen dans le corps du téléphone augmenterait considérablement son épaisseur, ce qui est déjà un problème existant.

L’année dernière, lors du test du Samsung Galaxy Z Fold 4, un défaut avait été identifié : l’absence d’un compartiment pour le S Pen. Cette lacune diminue considérablement l’attrait de l’accessoire. Il ne peut être utilisé aussi facilement que sur le Samsung Galaxy S23 Ultra. Ce dernier dispose d’un emplacement intégré. Selon ETNews (via MobileSyrup ) cette fonctionnalité sera également absente sur son successeur, le Samsung Galaxy Z Fold 5.

Le Galaxy Z Fold 5 ne dispose toujours pas d’un emplacement pour le S Pen

Selon un site sud-coréen, Samsung ne prévoit pas d’intégrer un emplacement pour stylet dans la prochaine version de son grand téléphone pliable. Malgré des tentatives en ce sens, le fabricant aurait dû abandonner l’idée. Le smartphone haut de gamme manque en effet de place. Cette information provient d’un rapport de l’industrie du 19 février. Pourtant, la marque avait initialement envisagé une telle fente et elle faisait partie des précédentes rumeurs.

Selon une source proche du dossier, la charnière et l’espace interne de la prochaine génération de produits pliables ont été modifiés. Il est donc plus difficile de monter le S Pen en raison de la complexité de le placer à côté de la batterie. Si l’autonomie de la batterie du Galaxy Z Fold 4 est satisfaisante, une utilisation intensive de l’écran interne peut la faire baisser considérablement.

En effet, on pense que des difficultés techniques pourraient encore empêcher l’intégration d’un stylet dans le smartphone pliable. Bien qu’il soit techniquement possible d’ajouter cette fonctionnalité, cela augmenterait considérablement l’épaisseur du Galaxy Z Fold 4. Celui-ci mesure déjà 14,2 mm en position pliée (et jusqu’à 15,8 mm avec le bloc caméra). Cela équivaudrait déjà à l’épaisseur de deux smartphones, ce qui est considérable.

La diminution de la compacité de l’appareil le rend moins portable, ce qui va à l’encontre de la philosophie des smartphones pliables. De plus, cela aurait pu entraîner une augmentation des prix, ce qui n’est pas tenable dans le contexte économique actuel. Les prix ont déjà augmenté avec la sortie de la série S23 plus chère que les S22 de l’année précédente.

Il est possible que le S Pen soit un jour intégré

Pourtant, il y a de l’espoir : selon ETNews, Samsung développe une technologie qui rendra le stylet plus fin. Cette technologie permettra d’améliorer l’expérience d’écriture. En d’autres termes, le téléphone ne deviendrait pas plus épais, mais le stylet serait plus fin. Selon le média, Samsung ne prévoit pas d’abandonner l’idée d’un stylet sur les smartphones pliables. De plus, la société cherche à améliorer l’expérience utilisateur.