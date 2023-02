Playstation VR2 : les 3 meilleurs jeux PS VR2 à télécharger

Vous avez craqué pour le Playstation VR2 et vous cherchez des jeux pour commencer ? Voici les trois titres que vous pouvez choisir pour profiter pleinement de votre nouvel achat.

Vous avez déboursé un petit budget pour vous offrir le meilleur casque de réalité virtuelle actuellement disponible sur le marché. Néanmoins, contrairement au PS VR1 qui incluait le jeu The PlayRoom VR, le PS VR2 ne fournit aucun titre de ce genre. C’est la raison pour laquelle une petite sélection de jeux vous a été préparée afin que vous puissiez réussir vos premières expériences en réalité virtuelle.

Horizon : Call of the Mountain sur votre PS VR2

Vous cherchez un jeu pour tirer pleinement profit de votre PS VR2 ? Privilégiez Horizon : Call of the Mountain. Ce titre technologique se déroule dans l’univers d’Horizon Zero Dawn où la nature et les créatures robotiques se côtoient.

Ici, vous incarnez aussi Rajas, un « carja » de l’ombre qui doit remplir une mission pour gagner sa liberté. Ce divertissement implique beaucoup de grimper, courir et tirer à l’arc avec des mouvements très instinctifs qui sont faciles à prendre en main.

Enfin, Horizon : call of the Mountain a une durée de vie d’environ quinze heures de jeu pour atteindre la fin. De plus, la présence d’Aloy en tant qu’invitée est un ajout agréable pour les fans de la série.

Thumper VR

Avec Thumper VR, vous incarnez un scarabée mécanique qui fonce à toute vitesse sur une piste semée d’embûches. Le but est d’éviter les obstacles en appuyant sur les touches adéquates au bon moment. Toutefois, sachez que Thumper VR est la version en réalité virtuelle de Thumper. Sur le Playstation VR2, l’immersion est renforcée avec une impression de vitesse accrue et des effets lumineux spectaculaires.

Tentacular

Tentacular est un jeu de réalité virtuelle qui vous permet d’incarner un kraken géant doté de deux gigantesques tentacules couverts de ventouses. Pour avancer dans le divertissement, vous devez accomplir diverses missions en utilisant les deux énormes tentacules couverts de ventouses. Ce qui rend ce jeu PS VR2 unique, c’est l’imagination débordante des développeurs de Devolver.

Avec sa durée de vie assez courte d’environ quatre heures, Tentacular ne risque pas de faire surchauffer votre PS5. Cependant, il offre une expérience immersive de qualité, teintée d’humour, ce qui en fait une excellente introduction pour ceux qui découvrent cet univers.