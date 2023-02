Honor Magic 5 Lite : une autonomie de 3 jours en utilisation modérée

La marque Honor lance un nouveau smartphone, le Magic 5 Lite. Il se positionne sur le segment du milieu de gamme. Ce téléphone s’appuie sur un atout majeur : sa capacité à fonctionner sur une longue période. En effet, Honor garantit une autonomie de trois jours, validée par DXOMARK.

Le Honor Magic 5 Lite a été lancé. Ce smartphone abordable privilégie la légèreté et la finesse. Il offre des fonctionnalités solides mais classiques. Honor a promis une autonomie de trois jours pour ce modèle. Cette affirmation a été validée par DXOMark, un laboratoire spécialisé dans la mesure des performances des smartphones. Les performances de l’appareil photo, les performances et la batterie sont notamment prises en compte.

Une batterie prometteuse d’une capacité de 5100 mAh

La batterie du Honor Magic 5 Lite possède une capacité de 5100 mAh. Par contre, son prédécesseur, le Honor Magic 4 Lite, ne dispose que de 4800 mAh. Malgré cela, le fabricant se targue d’avoir réduit le poids de son modèle de 4 grammes et son épaisseur de 15%. Il annonce dans un communiqué de presse que la taille des autres composants et le logiciel ont été optimisés. Ceci permet d’améliorer la durée de vie de son produit.

Le Magic 5 Lite est officiellement reconnu par DXOMark pour son impressionnante autonomie de plus de 3 jours en utilisation modérée. Selon le site, ce smartphone arrive en tête de la liste des meilleurs téléphones pour sa “batterie“. Cette dernière comprend l’autonomie, la charge et l’efficacité.

Selon DXOMark, la batterie dure trois jours et deux heures après une charge complète qui prend 1 heure et 51 minutes. De plus, il est possible de charger de 0 à 80 % en 46 minutes exactement. En outre, une charge de 5 minutes offre jusqu’à 6 heures et 14 minutes d’autonomie.

DXOMARK évalue l’autonomie de la batterie du Honor Magic 5 Lite

Les experts de DXOMark ont évalué l’autonomie de la batterie et ont enregistré des résultats encourageants :

Lecture vidéo : 22h15

: 22h15 Lecture de musique : 57h03

: 57h03 Jeux vidéo : 12h57

: 12h57 Appel audio : 27:12

: 27:12 Réseaux sociaux : 13:34

: 13:34 GPS : 10h22

: 10h22 Appareil photo : 5h15

: 5h15 Temps de veille : 351h24 (14,6 jours)

Les évaluations d’autonomie réalisées par DXOMark sont principalement indicatives. Elles visent à représenter l’utilisation courante d’un smartphone. Toutefois, il est préférable d’attendre les tests officiels pour connaître réellement les performances de la batterie du Honor Magic 5 Lite.