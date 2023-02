Blackwidow V4 Pro : le nouveau clavier haut de gamme de Razer

Deux ans après le succès du modèle V3 Pro, Razer a lancé la version V4 Pro de son clavier gamer haut de gamme, le Blackwidow. Cette nouvelle version est équipée d’une molette très personnalisable qui permet aux utilisateurs de régler facilement leurs paramètres de jeu.

Que savoir sur le Blackwidow V4 Pro de Razer ?

Le Blackwidow est le clavier phare de Razer offrant les fonctionnalités les plus avancées de la marque. Après une absence de deux ans, le clavier fait un retour remarqué dans une toute nouvelle version, le Blackwidow V4 Pro. Celui-ci présente de nombreuses modifications de design et de nouvelles fonctionnalités avancées. Cette nouvelle version du Blackwidow est donc une option intéressante pour les joueurs exigeants en quête d’un clavier haut de gamme.

Quels sont les composants du Blackwidow V4 Pro ?

La version V4 Pro est dotée d’une touche multimédia dédiée et une molette de volume en métal qui confèrent une finition haut de gamme au clavier. Elle présente aussi une plaque de renfort en aluminium sous les touches, ajoutant à la fois de la robustesse et du style au clavier. Le coin gauche est équipé d’une rangée de touches macros et d’un nouveau bouton personnalisable offrant une multitude de raccourcis.

Ceci permet de naviguer entre les onglets, mais également de gérer des outils dans des logiciels spécialisés comme la suite Adobe. Cette option est susceptible d’intéresser les joueurs ainsi que les créateurs de contenu. Tout cela est personnalisable via le logiciel Razer Synapse, y compris le rétroéclairage des touches qui peut être ajusté individuellement pour chaque touche.

Le Blackwidow propose par ailleurs de nombreuses fonctionnalités avancées adaptées aux claviers de gaming. Vous allez ainsi trouver un taux de rafraîchissement de 8000 Hz, des switches mécaniques tactiles ou linéaires conçues pour une durabilité de 100 millions de clics et un port USB passthrough. Bien que les touches soient ABS plutôt qu’en PBT, elles sont munies d’une double injection et de stabilisateurs prélubrifiés pour une frappe agréable et précise.