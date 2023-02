Quel est le coût de production d’un iPhone 14 Pro Max ?

En France, l’iPhone Pro Max est vendu à partir de 1 479 euros. Mais combien coûte-t-il à produire par Apple ?

Récemment, le cabinet Counterpoint a publié les résultats d’une étude concernant le coût de production approximatif d’un iPhone 14 Pro Max.

Selon les estimations du cabinet, le coût de production du smartphone dans sa version 128 Go serait de 464 dollars. Le prix ne prend pas en compte le budget dédié à la commercialisation du téléphone. Il comprend le prix des matériaux : écran, batterie, puce, etc.

Selon le cabinet, le coût de production de l’iPhone 14 Pro Max a augmenté de 3,7% versus le modèle procédent, et ce puisque la nouvelle puce A16 Bionic représenterait 20% du coût total. L’écran Dynamic Island, fabriqué par Samsung, a également contribué à l’augmentation du coût de production, toujours d’après les estimations de Counterpoint.

Le module caméra pricipal de 48 MP représenterait 11% du prix de l’iPhone 14 Pro Max (10% pour le modèle précédent). Les coûts liés à la connexion cellulaire seraient de 14%.

La firme de Cupertino recherche toujours plus d’indépendance. Outre la puce A16 Bionic, la compagnie souhaite produire ses propres écrans et ne plus dépendre de ses fournisseurs. Ainsi, la Pomme pourrait avoir plus de contrôle sur les coûts de conception de ses différents produits.