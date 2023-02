Une version moins chère du Samsung Galaxy S23 serait en préparation

Selon un média sud-coréen, il semblerait que la gamme Fan Edition fasse son retour cette année. En effet, le Galaxy S23 FE sortira entre août et septembre. Cependant, pour faire de la place à ce nouveau modèle, un autre modèle de la gamme pourrait être retiré du catalogue.

En 2020, le Galaxy S20 FE (Fan Edition) avait été très apprécié du grand public en Europe. Cette gamme de téléphones vise à offrir une expérience haut de gamme. Elle reste abordable en faisant quelques compromis sur les fonctionnalités. Ce modèle avait été un succès pour le géant coréen.

Toutefois, Samsung avait mal choisi le moment du lancement du S21 FE. Celui-ci a eu lieu en janvier 2022, juste avant la sortie du Galaxy S22. Par ailleurs, la différence de prix était proche de 100 euros. Ainsi, le S22 FE n’avait pas été lancé l’année dernière.

Organiser son planning

Il y a deux raisons possibles à l’absence du Samsung S22 FE.

D’une part, Samsung a peut-être voulu simplifier son calendrier commercial en abandonnant le S22 FE pour se concentrer sur le S23 FE qui sera lancé en été. Ce qui paraît logique. D’autre part, la pénurie de semi-conducteurs a pu jouer un rôle dans cette décision.

Cependant, selon le média sud-coréen Hankooki, relayé par SamMobile, un Galaxy S23 FE est bien prévu par Samsung cette année. La fenêtre de lancement serait en août ou septembre. Cela signifie que le Galaxy S23 sera lancé environ six mois après son lancement. La date semble donc appropriée.

Le retour d’un modèle “Fan Edition” se ferait toutefois au détriment d’un autre smartphone Samsung, le A74. Ce dernier remplacerait logiquement l’actuel A73. Toutefois, il serait retiré du catalogue. Cette théorie a également été avancée par WinFuture. Elle est ainsi de plus en plus plausible au fur et à mesure que les informations sont recueillies ici et là.

Cette décision serait justifiée par le fait que le Galaxy A74 risque de cannibaliser les ventes de Samsung, en raison d’un prix assez proche de celui de l’éventuel S23 FE. Il y a donc un risque de concurrence interne qui pourrait nuire aux ventes de l’un ou l’autre modèle.

Une plage budgétaire limitée avec certains modèles de Samsung

Il est possible que le A34 soit vendu à plus de 400 euros. Quant au A54, il pourrait être vendu aux alentours de 500 euros. Dans ce cas, on peut imaginer que le prix d’un A74 pourrait atteindre plus de 600 euros. Quant au Galaxy S23 FE, il pourrait être vendu aux alentours de 800 euros. Samsung considérait que cette différence de prix était trop faible par rapport au Galaxy A qui est le plus cher.

Ces informations sont à considérer avec prudence pour le moment. Cependant, si ces plans sont bien ceux du groupe coréen, il est probable que d’autres fuites similaires apparaissent dans les mois à venir.