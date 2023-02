Motorola Edge 30 Neo : un smartphone compact et abordable

Le Motorola Edge 30 Neo, qui est sorti en septembre dernier, se démarque sur le marché du milieu de gamme en proposant un format compact, ce qui est assez rare pour cette gamme de produits. En plus de son joli design, ce modèle offre une configuration bien optimisée. De plus, il est également très attractif en termes de prix.

Que peut-on attendre du Motorola Edge 30 Neo ?

Une dalle OLED à 120 Hz

Le combo Snapdragon 695 et Adreno 619

Une autonomie correcte et recharge rapide de 68 W

Un design compact, équilibré et élégant

Le Motorola Edge 30 Neo met en valeur la compétence du constructeur en matière de design. Il dispose d’un écran magnifique qui occupe 95,6% de la surface à l’avant, avec un petit trou pour le capteur frontal de 32 Mpx et des bordures très fines. À l’arrière, il y a un module à double capteur, dont le principal est de 64 Mpx. Le dos du smartphone est en plastique avec une finition lisse qui n’est pas glissante et agréable au toucher. Le tout forme un téléphone avec une esthétique unique.

Lors de la présentation de ce modèle, Motorola a souligné que ses caractéristiques sont bien maîtrisées. Le constructeur ne déçoit pas en intégrant le processeur Snapdragon 695, qui offre la 5G et est gravé à 6 nm, ce qui le rend polyvalent. Le SoC s’accompagne de GPU Andreno 619, ainsi que de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Cette configuration apporte de la fluidité, du confort et des performances au quotidien.

Un écran de qualité et une autonomie satisfaisante

Le Motorola Edge 30 Neo est un smartphone abordable qui ne fait pas de compromis en matière d’écran. Il dispose d’un écran OLED de 6,3 pouces avec une résolution de 2 400 x 1 080 pixels (Full HD+) et une densité de 419 ppp. Avec une luminosité allant jusqu’à 976 nits, l’écran est facilement visible même en plein soleil. De plus, ce modèle offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le téléphone fonctionne sous Android 12, qui est réactif et fluide.

En ce qui concerne la photographie, le capteur principal du Motorola Edge 30 Neo prend des images nettes avec beaucoup de détails en plein jour. Le stabilisateur optique et l’autofocus sont impressionnants. Les photos prises ont des couleurs naturelles. Enfin, le smartphone est équipé d’une batterie de 4 020 mAh qui dure une journée et demie avec une utilisation modérée. La recharge s’effectue via un port USB-C, et le chargeur à 68 W peut recharger complètement la batterie en une heure.