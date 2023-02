Apple s’intéresse à la NBA

Après le football, Apple s’intéresse aux droits de la NBA. La firme de Cupertino veut étoffer l’offre d’Apple TV+ pour attirer davantage d’utilisateurs en leurs proposant de nombreuses compétitions sportives.

Les matchs du basketball américain sont dans le viseur de l’entreprise américaine, à en croire les dires de nos confrères de CNBC. La Pomme souhaite acquérir les droits de la NBA pour obtenir une partie des matchs de cette grande compétition sportive à partir de 2024.

Selon les sources de CNBC, la concurrence entre Apple et Amazon s’annonce féroce. Le géant du commerce électronique souhaite aussi obtenir ces droits de la NBA. Pour le moment, les deux firmes doivent attendre que Disney et Warner Bros décident de renoncer à leur fenêtre de négociation exclusive.

« Nous ne sommes pas obligés d’avoir la NBA », a déjà déclaré David Zaslav, le patron de Warner Bros, ce qui maximise les chances de la Pomme, mais aussi d’Amazon.

Pour rappel, la compagnie de Tim Cook dispose déjà d’une partie des matchs de football et de baseball. Si jamais elle arrive à obtenir les droits de la NBA, elle pourrait attirer de nouveaux abonnés et asseoir une légitimité sur le marché par rapport à ses principaux concurrents, à savoir Netflix, Amazon Prime Video et Disney+.