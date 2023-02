OnePlus Nord 3 : l’incertitude plane toujours sur l’écran et la recharge

De nouvelles rumeurs font état de l’arrivée du OnePlus Nord 3. Ce smartphone de milieu de gamme est très attendu. Les améliorations attendues incluent l’ajout d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une puissance de charge accrue.

Le OnePlus Nord 2, qui est sorti à l’été 2021, a connu un grand succès en tant que smartphone de milieu de gamme. En effet, il offrait des performances de premier ordre à un prix abordable. Le OnePlus Nord 3 pourrait suivre cette même tendance. Il pourrait être lancé après le succès du modèle haut de gamme OnePlus 11. Le leaker Gadgetsdata a publié sur Twitter quelques spécifications techniques présumées pour ce prochain smartphone OnePlus. Ces informations sont toutefois à prendre avec précaution.

Le OnePlus Nord 3 pourrait présenter un taux de rafraîchissement de 120 Hz

Lors du test du OnePlus Nord 2, l’absence d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz a été constatée. Ce taux n’était que de 90 Hz. Selon Debayan Roy de Gadgetsdata, l’écran Full HD Amoled de 6,5 pouces du Nord 3 aurait un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cette fréquence serait conforme aux précédentes rumeurs datant de mars 2022. Cependant, le leaker a réfuté la définition de 1,5K précédemment annoncée.

En ce qui concerne la partie photo, il n’y aurait pas de changement par rapport au Nord 2. Ce dernier disposerait d’un capteur photo principal de 50 MP au dos. Il y aurait également un capteur de 8 MP qui pourrait être un grand angle. Enfin, un capteur décrit comme ” inutile ” par le leaker, qui pourrait être le capteur monochrome de 2 MP présent dans le Nord 2. Le capteur selfie serait quant à lui de 32 MP.

Des performances améliorées

En termes de performances, le OnePlus Nord 3 pourrait être équipé d’une puce MediaTek, soit la Dimensity 8100 Max, soit la Dimensity 8200. La première se trouve déjà dans l’Oppo Reno 8 Pro, tandis que la seconde a été annoncée en décembre dernier. La batterie pourrait avoir une capacité de 4500 ou 5000 mAh et être capable d’une charge rapide jusqu’à 100 W, contre 67 W pour le Nord 2.

Les précédentes rumeurs suggèrent que le Nord 3 pourrait avoir 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.1. Cependant, une version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage est également possible. En outre, OnePlus serait par ailleurs en train de planifier le OnePlus Nord CE 3, une alternative plus abordable au Nord 3. Il serait proposé à moins de 400 euros.