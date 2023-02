Les tablettes Android peuvent-elles enfin rivaliser avec l’iPad Pro ?

Qualcomm est bien décidé à conserver sa position de leader en termes de flexibilité et de performances face aux puces en silicium d’Apple. Grâce à son prochain Snapdragon 8cx Gen 4, l’entreprise espère pouvoir concurrencer Apple sur les marchés des ordinateurs portables et des tablettes. Ceci malgré l’accueil mitigé du Snapdragon 8cx Gen 3 par les partenaires de Qualcomm.

Le site allemand WinFuture rapporte que Qualcomm prévoit de développer un Snapdragon 8cx Gen 4 suffisamment puissant pour concurrencer Apple. Ce dernier domine actuellement le marché des tablettes. Selon les informations obtenues par WinFuture, la nouvelle puce ARM de Qualcomm pourrait être utilisée non seulement dans les ultraportables de 13 ou 14 pouces. Toutefois, elle pourrait également être utilisée dans les tablettes de 10 pouces. Les tests logiciels pour ce nouveau marché auraient commencé en novembre 2022.

Le Snapdragon 8cx Gen 4 pourrait être compatible avec les systèmes d’exploitation Android et Windows

L’objectif de Qualcomm est de développer une puce capable de fonctionner à la fois avec l’écosystème Windows et l’environnement Android. Cela lui permettrait d’être compétitif à la fois sur le marché des ordinateurs portables et sur celui des tablettes. Un peu comme Apple avec ses processeurs M1 et M2.

Cependant, Qualcomm pourrait encore souffrir du manque de performance de Windows for ARM. De plus, le support de cette architecture reste limité par le système logiciel de Microsoft. Par contre, Apple bénéficie d’un écosystème macOS entièrement optimisé pour supporter les processeurs ARM. Cela reste un point faible pour Qualcomm face à la concurrence d’Apple.

Qualcomm suivrait-elle les traces d’Apple avec son Snapdragon 8cx Gen 4 ?

Avec son Snapdragon 8cx Gen 4, Qualcomm aurait néanmoins en tête de lancer le projet. Quant à ce que la puce Qualcomm peut offrir en termes de performances, cela reste incertain. Les précédentes rumeurs et fuites indiquent que la puce sera fabriquée par TSMC avec une gravure en 4 nm. Elle sera capable d’atteindre 3GHz ou moins si elle est utilisée sur une tablette. Elle aurait 12 cœurs de CPU (8 pour les hautes performances et 4 pour la haute efficacité énergétique). Un modem intégré supportant le Wi-Fi 7 et la 5G, une carte graphique capable de gérer un GPU dédié. En outre, il y aurait potentiellement une partie graphique intégrée conçue par Nvidia.

Il est probable que les compétences de Nuvia seront mises à contribution pour produire un premier SoC ARM. Celui-ci sera capable de rivaliser avec la puissance des puces M2, voire M2 Pro, selon certaines sources. Avec le temps on saura la sur sa puissance.