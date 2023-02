Android 14 s’inspire d’iOS pour renforcer la protection des galeries d’images

Les préparatifs pour Android 14 ont commencé. La prochaine mise à jour du système d’exploitation en est encore aux premiers stades de développement. Cependant, certains développeurs ont commencé à explorer les nouvelles fonctionnalités apportées par Google. Mishaal Rahman, de XDA Developers, a découvert une fonction de confidentialité similaire à celle proposée par iOS.

Dans un article publié sur le site, Rahman explique qu’Android 14 pourrait offrir un contrôle plus fin des autorisations accordées aux apps pour accéder aux photos et vidéos stockées sur le téléphone. Les utilisateurs pourront ainsi choisir quelles photos et vidéos sont accessibles par les applications. C’est une fonctionnalité qui est déjà proposée par iOS.

Android 14 offrira une nouvelle fonctionnalité pour limiter l’accès des applications aux photos et aux vidéos

L’option de confidentialité sur Android 14 sera semblable à celle déjà présente sur iOS. En effet, elle permettra aux utilisateurs de contrôler les autorisations d’accès aux photos et vidéos stockées sur leur téléphone. Outre la possibilité d’accorder ou de refuser l’accès. Les utilisateurs pourront sélectionner les photos auxquelles une application peut accéder.

L’expérience pour l’utilisateur d’Android 14 sera semblable à celle d’iOS sur les iPhones. Cette option d’accès à certaines photos seulement existe déjà. Cependant, cette fonctionnalité n’est pas encore disponible dans la version actuelle Developer Preview d’Android 14. Certains ajustements sont nécessaires pour l’activer. Cependant, elle sera probablement proposée au grand public dans la version bêta ou stable de l’OS.

Faire plus que ce qu’Android 13 offrait

Les développeurs de XDA ont noté que dans Android 13, il y avait déjà un pas en avant dans le domaine de la confidentialité. Ils proposaient un nouveau sélecteur d’images qui ne permettait d’accéder qu’aux photos sélectionnées. Toutefois, cet outil n’était pas facile à adopter pour les développeurs. Seules quelques applications ont pris la peine de faire la transition.

Avec Android 14, Google semble vouloir forcer les apps à utiliser ce sélecteur de photos pour améliorer la confidentialité des utilisateurs. Les apps qui n’ont pas fait les changements nécessaires après Android 13 seront obligées de passer par ce sélecteur pour profiter de cette nouvelle option. Nous en saurons plus sur les prochaines étapes du développement d’Android 14 très bientôt.