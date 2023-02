Le futur de OnePlus dépendra du succès de ses smartphones pliables

OnePlus se lance enfin sur le marché des téléphones portables, stimulé par les succès du premier modèle pliable d’Oppo, le Find N. La société chinoise lancera cette année deux smartphones similaires. Ces derniers, baptisés OnePlus V Fold et V Flip, ont été brièvement présentés le 7 février dernier.

La stratégie future de OnePlus passera par les smartphones pliables

OnePlus s’impose sur le marché des smartphones avec ses deux nouveaux modèles pliables, les OnePlus V Fold et V Flip. Ils ont été brièvement présentés lors de la conférence internationale OnePlus 11, le 7 février. La firme chinoise, poussée par le succès du Find N d’Oppo, se lance dans les smartphones pliables cette année. Cette annonce est basée sur le récent succès des modèles de smartphones pliables sur le marché.

Une commercialisation prévue dans l’année

Avec l’annonce des Find N2 et Find N2 Flip d’Oppo, la voie est libre pour OnePlus de dévoiler ses propres smartphones pliables. Il s’agit des OnePlus V Fold et OnePlus V Flip. Selon les annonces faites lors de la conférence OnePlus 11, les deux produits devraient être lancés au troisième trimestre de 2023. On peut donc en déduire que le développement des produits est déjà bien avancé.

L’absence de la version Pro du OnePlus 11 pourrait être liée à la présence de ces deux smartphones pliables dans le catalogue de la marque. La sortie prévue pour le troisième trimestre pourrait également signifier que la firme chinoise fait l’impasse sur la variante T de son OnePlus 11.

Les rumeurs indiquent que le OnePlus V pourrait être basé sur les Oppo Find N2 et Find N2 Flip annoncés en décembre. Ces deux modèles devraient figurer parmi les meilleurs modèles pliables du marché. Toutefois, cela dépendra du prix. Pour les acheteurs, il s’agira d’un facteur plus important que les spécifications techniques.