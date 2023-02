Une clinique de luxe pour traiter l’addiction aux crypto-monnaies

La croissance du nombre d’investisseurs en crypto-monnaies ne cesse d’augmenter. Ceci au point que certains peuvent développer une addiction à ce type d’investissement. Pour traiter ce problème, des centres prestigieux proposent désormais des thérapies. Le but est de vaincre l’addiction aux crypto-monnaies.

Qu’est-ce que la crypto-dépendance ?

La crypto-dépendance peut prendre plusieurs formes. La forme la plus courante est la tendance à investir de grosses sommes d’argent lors des transactions. En effet, les personnes souffrant de crypto-dépendance peuvent perdre le contrôle des montants qu’elles investissent. Ainsi, elles peuvent aller jusqu’à investir plus de 200 000 dollars par semaine.

La crypto-dépendance se caractérise également par une anxiété constante causée par la volatilité et la fluctuation des prix des crypto-monnaies. Les personnes souffrant de cette addiction peuvent se réveiller au milieu de la nuit pour surveiller leur portefeuille. Elles restent toujours connectées pour suivre l’évolution du marché des crypto-monnaies. En outre, elles ne supportent pas d’être déconnectées d’Internet.

Les centres de traitement haut de gamme offrent un traitement efficace contre la dépendance aux crypto-monnaies

Selon la BBC, les thérapies contre la dépendance aux crypto-monnaies peuvent coûter plus de 75 000 dollars. Elles comprennent des massages, du yoga et des promenades à vélo. Le programme est proposé par The Balance. Il s’agit d’un centre de désintoxication de luxe situé sur l’île espagnole de Majorque. Ce centre est bien connu pour sa thérapie de signature pour l’épuisement professionnel, les troubles alimentaires et le stress.

Il est important de noter que The Balance n’est pas le seul centre à proposer une thérapie pour vaincre la dépendance aux crypto-monnaies. Il existe également d’autres centres spécialisés dans le monde, notamment en Suisse et au Royaume-Uni.

Si les crypto-monnaies peuvent entraîner une certaine forme de dépendance, la question se pose de savoir si cette dépendance peut être considérée comme une dépendance au stress et à la drogue. Cette dépendance nécessite alors une thérapie coûteuse ? Cette question mérite d’être examinée.