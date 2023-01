Le co-fondateur de Netflix, Reed Hastings, claque la porte

Reed Hastings, le co-fondateur de Netflix, quitte son poste, après 25 années dans la firme américaine.

Reed Hastings ne quittera pas définitivement l’entreprise, puisqu’il deviendra président du conseil de surveillance. Ainsi, il pourra savoir tout ce qui se passe dans la compagnie. Notons qu’il a 62 ans.

Netflix vient de dévoiler les résultats financiers du quatrième trimestre 2022. Certes, la plateforme a perdu plus d’un million d’abonnés sur les six premiers mois de l’année dernière, mais elle compte quand-même 230 millions d’abonnés payants à travers le globe.

Pour rappel, l’action en bourse NFLX a chuté de plus de 72% entre janvier et mai 2022. Une chute qui a alarmé les dirigeants et les investisseurs. Entre mai et décembre 2022, l’action a fait un bond de 80%.

En 2023, Netflix va mettre en place un système anti-partage de compte. Pour le moment, celui-ci n’est disponible que dans quelques pays. Le déploiement mondial sera fait d’ici un à deux mois.

La plateforme de streaming essaie, par tous les moyens, d’éradiquer le partage de comptes. En mettant en place ce système, la firme américaine engrangerait des millions d’euros supplémentaires.

D’après les analystes, la mise en place du système anti-partage de comptes n’est pas une chose aisée, surtout qu’il n’est pas facile de s’appuyer sur les adresses IP pour localiser géographiquement chaque utilisateur…