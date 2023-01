Si vous avez décidé de tenir un blog, c’est certainement que vous en avez compris le haut potentiel. Il tient en trois mots : visibilité, conversion et expertise. Toutefois, écrire sans lectorat peut rapidement être décourageant. Une partie de la solution réside dans l’utilisation d’un outil méconnu des néophytes. Découvrez dans cet article, l’astuce Google Search Console pour booster la visibilité de votre blog.

Pourquoi le blog redevient-il tendance ?

Vous vous souvenez très certainement de l’époque Skyblog, période durant laquelle beaucoup de personnes appréciaient tenir un blog à l’image d’un journal intime. Si c’est une habitude révolue aujourd’hui, nous pourrions cependant nous demander si ce n’étaient pas les prémisses du blogging tel que nous le connaissons aujourd’hui.

Donner des conseils, nicher son blog dans une thématique particulière… Certains sont même devenus des influenceurs ! Pourtant, avec la mode du short content (comprenez contenu consommable rapidement), les articles de blogs ont été mis de côté. Mais aujourd’hui, ils reviennent en force !

Mais alors, comment peut-on expliquer toutes ces variations de popularité ? Si le short content permet de captiver une audience et de capturer de nouveaux prospects, les articles de blog permettent à une entreprise d’asseoir son expertise. C’est le format idéal pour donner plus d’informations, se placer comme référent et in fine convertir. Tant et si bien, que certains se sont spécialisés dans ce domaine et proposent des outils très efficaces et professionnels pour créer un blog gratuit en un rien de temps.

Qu’est-ce que Google Search Console ?

Google Search Console, c’est l’outil indispensable pour tout webmaster. Si vous avez uniquement un blog, il est également très utile.

Pour l’utiliser, vous allez devoir lier votre site internet à cette console. Une fois cela fait, vous allez avoir accès à des données relatives à la santé de votre site internet. Mais ce qui nous intéresse ici, c’est la partie indexation. En effet, vous allez pouvoir vérifier que votre site internet (et donc vos articles de blog) sont bien indexés.

Comment booster la visibilité de mon blog avec Google Search Console ?

Alors, bien entendu, vous avez déjà compris qu’il est important d’utiliser la Google Search Console pour surveiller l’indexation de vos pages internet ainsi que de vos articles. Mais en somme, qu’est-ce que cela signifie véritablement ?

Si votre site internet n’apparaît pas quand on tape une requête qui vous est propre sur les moteurs de recherche, c’est peut-être que Google ne vous a tout simplement jamais indexé. Autrement dit, inutile d’attendre de voir votre site remonter sur les pages de Google. Au mieux, cela prendra énormément de temps, au pire cela n’arrivera jamais.

Pour booster la visibilité de votre blog avec la Google Search Console vous devez soumettre votre URL à l’outil. Autrement dit, à chaque nouvel article, prenez l’habitude d’aller sur Google Search Console et de lui demander d’indexer votre nouvel article. Vous allez gagner un temps considérable !

L’indexation, c’est la première clef de la réussite de votre référencement. Par chance, Google Search Console est un outil assez intuitif qui s’utilise facilement. Testez plutôt !