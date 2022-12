Apple préparerait un App Store spécial pour l’Europe

Récemment, les journalistes de Bloomberg ont rapporté que la firme de Cupertino était en train de préparer un App Store spécial pour l’Europe.

A en croire les dires du média, Apple préparerait un App Store tiers, en dehors de tout contrôle de la compagnie. Pourquoi ? La décision serait prise par les dirigeants de la Pomme puisque le Vieux continent devrait changer plusieurs lois d’ici à 2024.

L’entreprise américaine est en train de réfléchir afin de trouver la meilleure solution. Depuis quelques mois, Apple a ouvert plusieurs fonctionnalités clés de l’App Store à des services tiers.

En Europe, les lois mises en place par les dirigeants cibles les géants de la tech, et plus précisément Apple et Google. Les deux sociétés disposent d’un monopole clair sur la distribution d’applications dans le continent.

Chez Apple, tout le monde est au courant du grand changement en place. Pour en savoir plus, les journalistes de Bloomberg ont posé la question à plusieurs salariés. Les informations recueillies indiquent que les équipes se concentrent sur cette nouvelle tâche. Quant aux utilisateurs, les nouveaux changements devraient être disponibles sur iOS 17.

D’après les analytes, la compagnie de Tim Cook devrait lancer des magasins tiers sur iPhone et iPad au cours de la prochaine WWDC en juin.