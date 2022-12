OpenAI : ChatGPT va-t-il enterrer Google ?

ChatGPT a fait couler beaucoup d’encre ces dernières semaines. C’est une nouvelle intelligence artificielle qui pourrait faire de l’ombre à Google.

A en croire les dires de certains analystes, ChatGPT serait l’avenir de la recherche sur Internet et pourrait remplace Google, le moteur de recherche numéro 1 dans le monde.

Notons que ChatGPT est un chatbox doué d’une intelligence artificielle basée sur le modèle de langage GPT-3.5 et développé par les équipes de la startup OpenIA.

Les internautes qui ont utilisé ChatGPT se sont émerveillés des réponses apportées par cet outil basé sur l’AI. Les résultats offerts sont impressionnants et détaillés. Par ailleurs, cette plateforme est capable de résoudre les problèmes de maths les plus complexes.

Si la startup développe davantage ChatGPT, les résultats deviendraient de plus en plus détaillés et précis. Ainsi, cette technologie pourrait remplacer les moteurs de recherche, notamment Google.

Certes, la qualité de l’information obtenue ne déçoit personne, mais il y a un problème à mentionner. L’outil n’arrive pas, du moins pour le moment, à filtrer certains résultats. Si un internaute souhaite fabriquer des explosifs par exemple, il pourrait se baser sur les informations données par ChatGPT pour construire cela. Les équipes d’OpenAI devront multiplier les efforts éviter ce genre de soucis.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à découvrir cette technologie en vous rendant sur ce lien.