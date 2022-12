Apple : arrivée imminente des puces “made in USA”

Récemment, Tim Cook a confirmé qu’Apple allait produire des puces « made in USA ».

En 2024, TSMC va ouvrir une usine à Arizona pour produire des processeurs pour la firme de Cupertino, à en croire le patron de la Pomme. Rappelons que TSMC est une compagnie taïwanaises produisant les puces utilisées dans les appareils signés Apple.

Le lancement de l’usine TSMC en Arizona n’est qu’un début. Tim Cook a confirmé que sa firme souhaite lancer d’autres unités de production aux Etats-Unis dans les prochaines années.

Joe Biden était aux côtés de Tim Cook lorsque ce dernier a annoncé la nouvelle. Le président américain était très content de la décision prise par la firme de Cupertino. Pour lui, le retour de la production des semi-conducteurs en Amérique est un vrai « game-changer » dans la lutte politico-économique que mène le pays de l’Oncle Sam avec la Chine.

Pour rappel, la récente pénurie de composants a obligé les firmes américaines et européennes à changer de stratégie. C’est pourquoi Apple veut, depuis plusieurs années, fabriquer des puces « made in USA » et ne plus dépendre des fournisseurs chinois.

Les compagnies européennes veulent également prendre la même décision en produisant des puces fabriquées dans le Vieux continent.