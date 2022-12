Apple avait prévu un stylet pour l’iPhone 14

En septembre dernier, Apple a organisé une keynote pour présenter l’iPhone 14. D’après les analystes, la Pomme aurait pu introduire un nouveau stylet pour ses smartphones et tablettes.

Au dernier moment, les dirigeants de la firme de Cupertino auraient annulé le nouveau stylet, alors que les fournisseurs avaient déjà produit un million d’unités.

Aux côtés de l’iPhone 14, la compagnie de Tim Cook aurait donc pu lancer un Apple Pencil. Les analystes indiquent que la marque devait le commercialiser à 49 dollars, un prix abordable. Ce tarif aurait été rendu possible par la suppression de certaines fonctionnalités, comme la gestion des différents niveaux de pression.

A en croire les dires du serial laker Douan Rui, Apple a annulé le lancement du stylet au tout dernier moment. Le produit été pourtant plus facile et agréable à utiliser que les modèles actuels.

En outre, ce stylet était dépourvu de batterie. Il aurait été « alimenté » par une puce via l’écran qu’il touchait, ce qui nous rappelle le S-Pen du géant sud-coréen, Samsung.

Notons que les dalles des iPhone 14 Plus et Pro ont une surface suffisante pour permettre à l’utilisateur de manipuler l’écran avec un stylet de façon confortable. Encore faudrait-il savoir où le ranger quand on ne l’utilise pas…