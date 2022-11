Amazon licencierait plus de personnes en 2023

En 2022, de nombreux employés ont quitté les bureaux d’Amazon. Le géant du commerce électronique devrait licencier encore davantage de personnes en 2023.

D’après les médias américains, la firme américaine voudrait licencier plus de 10 000 salariés en 2023.

Récemment, Andy Jassy, le patron d’Amazon, a envoyé un email à ses employés leur indiquant que la firme s’apprêterait à se séparer de plusieurs salariés. « Il y aura d’autres réductions de rôles alors que les dirigeants continuent à faire des ajustements », indique le patron de la compagnie.

Notons que certaines divisions sont concernées plus que d’autres, notamment les magasins, ainsi que la division « People, Experience and Technology ».

Au début de l’année 2023, le géant de la vente en ligne enverra un email aux personnes concernées par les licenciements. « Cela fait maintenant un an et demi que j’occupe ce poste, et c’est sans aucun doute la décision la plus difficile que nous ayons prise au cours de cette période », ajoute le patron d’Amazon.

Ces derniers mois, les géants de la tech sont en difficulté. C’est pourquoi Amazon a pris la décision de licencier des milliers de salariés pour réduire ses dépenses. Notons que la valorisation de la compagnie a baissé de 1 000 milliards de dollars.