iPhone 14 : un coût de production estimé à 500 dollars

D’après les estimations faites par le cabinet d’analyse et de rétroingénierie TechInsights, l’iPhone 14 coûte 501 dollars à produire. Notons que son prix de vente oscille entre 799 et 1099 dollars.

A en croire les dires du cabinet, l’iPhone 14 est un peu moins cher à fabriquer que l’iPhone 13. Ce dernier coûte 505 dollars à produire.

Rappelons que les calculs faits par le cabinet n’incluent que les composants et l’assemblage. La partie logicielle et les redevances des brevets ne sont pas pris en compte, entre autres.

L’analyste Stacy Wegner, du cabinet TechInsights, indique que la puce A16 Bionic, que l’on trouve sur l’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, coûte 7 dollars de plus que l’A15 Bionic, qui est embarquée sur toutes les déclinaisons de l’iPhone 13.

Pour faire des économies, Apple a équipe les modèles d’entrée de gamme de son dernier iPhone de l’ancienne puce A15 Bionic. Ainsi, la firme de Cupertino a économisé 150 millions de dollars en 2022.

Par ailleurs, le géant américain a utilisé les composants d’ancienne génération, comme le Wi-Fi 6 et la mémoire vive DDR4. De plus, l’iPhone 14 n’embarque “que” 6 Go de RAM.

Notons que l’estimation de 505 dollars pour la fabrication de l’iPhone 13 s’appuie sur les prix d’il y a un an et ne repose donc pas sur l’augmentation des coûts de certains composants et matières premières.