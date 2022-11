Google Pixel Watch : date de sortie et caractéristiques techniques

Le lancement de la Google Pixel Watch est officiel, et il est enfin possible de se procurer la montre depuis le jeudi 13 octobre dernier. Quelles sont les informations dont nous disposons ?

Lors de la conférence I/O 2022 qui a eu lieu en mai dernier, la Google Pixel Watch a été annoncée en tandem avec le prochain téléphone Pixel 7, pour former un écosystème avec leurs tablettes. La smartwatch a été lancée le 13 octobre.

Le design de la Google Pixel Watch

Après des mois de spéculation et d’intenses rumeurs, Google nous a finalement donné ce que nous voulons avec une vidéo entière présentant le design de la montre.

Nous devons dire que le design est superbe. Grâce, lignes soignées et bon goût sont au rendez-vous avec la Google Pixel Watch.

Google a choisi un design qui ressemble à d’autres gadgets comme la Galaxy Watch 5 et l’Apple Watch Series 8, à quelques détails près.

Nous pensons que le résultat est excellent, car la forme ronde rappelle les montres analogiques traditionnelles et le verre lisse et arrondi lui donne un air un peu plus spatial.

Questions et réponses sur la Google Pixel Watch

Nous allons vous fournir ici des réponses rapides et faciles à comprendre aux questions les plus courantes sur la Google Pixel Watch.

Google lance donc une montre Pixel ?

Oui, la société a officiellement annoncé la Pixel Watch et a fourni les caractéristiques techniques, les dates de sortie et d’autres informations.

Combien coûte la nouvelle Pixel Watch ?

Le prix est de 379 € (429 € pour la version LTE). C’est logique, car le prix est légèrement inférieur à celui de la rivale Apple Watch Series 8.

La montre se situe donc entre les offres moins chères, comme Fitbit, et les options haut de gamme, comme la future Apple Watch Series 8.

Caractéristiques techniques de la Google Pixel Watch

Il y a beaucoup d’options différentes en matière de caractéristiques techniques, mais étant donné la concurrence à laquelle la Pixel Watch est confrontée, elle a intérêt à prendre la première place.

La Pixel Watch est le premier produit commun entre Google et Fitbit. Ce dernier, cependant, est toujours la propriété de Google. Cette collaboration a donné naissance à ce que la société prétend être le capteur de fréquence cardiaque le plus précis jamais réalisé. Elle est également équipée d’un capteur ECG.

L’as est alimenté par le chipset Exynos de Samsung, ce qui est ironique étant donné que Samsung est l’un de ses principaux concurrents.

D’autres caractéristiques techniques potentielles comprennent une batterie de 300 mAh, 2 Go de RAM et 32 Go de stockage interne, ce qui le rendrait certainement très compétitif.

En d’autres termes, cette montre est un gadget complet qui peut répondre à tous vos besoins, qu’il s’agisse de discuter au téléphone, d’écouter de la musique, de surveiller vos séances d’entraînement ou même de jouer à des jeux gratuits. Si vous voulez être distrait et vous divertir, la montre est parfaite pour cela.

En outre, la Pixel Watch et l’Apple Watch sont toutes deux fabriquées dans les mêmes usines, vraisemblablement à partir des mêmes matières premières. Cela signifie qu’ils sont très similaires.

Autonomie de la Google Pixel Watch

La Google Pixel Watch a une autonomie d’une journée ou moins. Et ce, grâce à une batterie d’une capacité de 300MaH.

Mais comme la plupart d’entre nous ne dorment pas avec leur montre et qu’elle est généralement rechargée à l’aide de plaques de recharge sans contact, elle durera assez longtemps.

Cependant, nous préférerions toujours une batterie de plus grande capacité, mais lorsque le confort et la légèreté sont des priorités, l’ajout d’une batterie massive pourrait avoir des conséquences qui ne sont pas idéales.

Les bracelets de la Google Pixel Watch

Les designs des bracelets de la Google Pixel Watch sont très variés et nombreux.

Comme c’est généralement le cas avec les appareils intelligents, Apple a tendance à influencer tout ce qui vient après elle, et la gamme de bracelets pour la Pixel Watch comprend des choses très similaires à ce que nous avons vu chez Apple.

Nous avons vu des bracelets en cuir et en métal pour les variantes premium les plus chères, ainsi qu’un mélange de tissu et de caoutchouc pour le bas de l’échelle des prix.

Si vous êtes à la recherche du bracelet le plus cool, Google a également travaillé sur un bracelet de style milanais pour la Pixel Watch. Vous en avez probablement déjà vu un, même si le nom ne vous est pas familier.

Ce sont les bandes qui franchissent la barrière entre le tissu et les liens. Il s’agit essentiellement d’une sorte de maille métallique tressée, avec la respirabilité du métal et la flexibilité du tissu. Le bracelet Google Milan coûte environ 100 euros.

Système d’exploitation de la Google Pixel Watch

La Pixel Watch fonctionne sous Wear OS 3 et possède une interface utilisateur plus fluide, avec des notifications plus raffinées.

Elle est également entièrement compatible avec Google Assistant et dispose d’une interface Google Wallet, permettant des paiements plus rapides.

Elle dispose également d’une toute nouvelle série d’intégrations avec Google Home. Cela a permis de rationaliser le contrôle des lumières, des alarmes, de la musique et de tout ce que vous faites avec Google Home.

Fonctionnalité de fitness de la Google Pixel Watch

Les capacités de suivi de la santé sont fournies par le géant Fitbit.

Cela a du sens puisque Fitbit a été racheté par Google en 2021, mais cela ne signifie peut-être pas une prise en charge réellement intégrée, car la page web comporte un petit avertissement qui indique : “Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter un compte Fitbit et une application mobile.”

Donc, si vous espériez obtenir ces fonctionnalités sans avoir à vous inscrire, il semble que vous n’ayez pas de chance, désolé.

Google Pixel Watch vs Apple Watch Series 8

C’est une étrange comparaison. Normalement, nous regardons les caractéristiques, le prix et les performances pour faire un choix entre les produits, mais la nature des smartwatches ne permet pas cela.

En effet, elles sont si étroitement liées au téléphone que la marque du téléphone prend généralement la décision pour vous, car l’utilisation d’une montre Pixel avec un iPhone ou vice versa vous empêchera d’utiliser certaines des fonctionnalités clés de la montre respective.

C’est pourquoi l’expert de CasinoEnligneFR, Christophe Gignac, recommande d’acheter le dernier modèle de montre assorti à votre téléphone, ce qui vous permettra d’utiliser toutes ses fonctionnalités.

La montre Pixel peut-elle fonctionner avec un iPhone ?

Oui, presque certainement. La Pixel Watch utilise le logiciel Wear OS 3, qui a un support intégré pour la connectivité de l’iPhone, mais la fonctionnalité globale peut être limitée.

Ce n’est pas surprenant, car les personnes possédant un iPhone sont susceptibles de préférer la prochaine Apple Watch Series 8, tandis que ceux qui achètent la Pixel Watch ont probablement déjà une Google Pixel 6.

La Pixel Watch est-elle équipée d’un ECG ?

Oui. Un ECG (électrocardiogramme) est un outil qui permet d’obtenir des informations sur votre rythme cardiaque en lisant les signaux électriques de votre peau. Cette fonctionnalité est utilisée depuis longtemps dans certaines smartwatches, la Pixel Watch n’y échappe pas non plus.

Conclusion

Depuis des années, des rumeurs indiquent que Google est sur le point de lancer sa propre smartwatch. Nous avons été patients pendant longtemps, mais la sortie n’a jamais eu lieu. L’attente est enfin terminée ! Google a dévoilé son premier dispositif portable lors de la conférence Google I/O 2022, et la montre est déjà disponible. La Google Pixel Watch rivalise-t-elle avec les appareils actuels d’Apple et de Samsung ? Nous vous avons dit tout ce que nous savons sur la Pixel Watch jusqu’à présent.