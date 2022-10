Publicité WhatsApp : Mark Zuckerberg se moque d’iMessage

A travers une publicité mise en ligne le 17 octobre dernier, Mark Zuckerberg s’est moqué d’iMessage en affirmant que WhatsApp est plus sécurisé que l’application de messagerie d’Apple.

La publicité a été affichée sur la façade d’un immeuble à New York. Meta ne cite pas Apple, mais la publicité reprend la célèbre interface d’iMessage. La pub a été relayée par le patron de la firme sur son compte Instagram.

Meta affirme que ses messages sont plus sécurisés que l’application de messagerie de la Pomme. Sur son compte Instagram, Zuckerberg indique que WhatsApp est « beaucoup plus privé et sécurisé, avec un chiffrement de bout en bout qui fonctionne à la fois sur les iPhone et Android, y compris les chats de groupe ».

La firme de Zuckerberg n’est pas la seule à attaquer Apple sur ce sujet. Google a déjà poussé la compagnie de Tim Cook à utiliser le protocole Rich Communication Services (RCS) pour sécuriser davantage les messages envoyés sur iMessage.

Rappelons que Meta a lancé une mise à jour en 2021, permettant de partager certaines données des utilisateurs sur WhatsApp avec la maison mère, ce qui avait suscité la colère des utilisateurs. La réputation de la firme de Zuckerberg au sujet de la gestion des données ne plaît pas à tout le monde.