Fantasy football : les paris sportifs alternatifs

Les paris sportifs font partie de la vie de nombreuses personnes, et l’essor des smartphones a permis une grande diversification des offres de paris. Si vous êtes fan de foot, vous avez accès à de nombreux sites qui vous permettent de parier sur les résultats des matchs, sur les performances d’un joueur en particulier, ou même sur le nombre de corners durant une rencontre.

Les sites traditionnels de paris sport nous offrent bien des opportunités de vibrer au rythme des rencontres sportives, mais il est possible qu’un parieur souhaite découvrir de nouvelles façons de gagner. Si c’est votre cas, ne cherchez plus : le Fantasy football est une option à découvrir qui peut vous rapporter beaucoup d’argent en utilisant vos connaissances sur votre passion.

Le Fantasy Football : qu’est-ce que c’est ?

Créé en 1962 par un groupe de passionnés de football américain, la première fantasy développe un concept très simple sous forme de jeu. Vous êtes le manager d’une équipe et vous sélectionnez des joueurs qui jouent en réalité. En tenant compte de leurs performances dans une saison, vous gagnez ou vous perdez des points.

Le fantasy football a été transféré au ballon rond assez récemment, et les joueurs français sont maintenant de plus en plus nombreux à composer leur équipe fictive à partir de joueurs réels. Ils se constituent en ligue et en équipe, ce qui leur permet d’obtenir de meilleurs résultats au cours d’une saison.

Un exemple ? En composant une équipe au cours d’une saison de Ligue 1, je sélectionne Pogba et Harry Maguire dans la même équipe. Alors que le premier enchaîne les succès, l’autre connaît des mésaventures : ces données techniques auront une influence sur mon score final.

Comment gagner de l’argent avec le Fantasy Football ?

Il suffit de miser une certaine somme en même temps que d’autres joueurs de Fantasy Football pour espérer remporter tout ou partie des gains généraux. Il existe des sites de fantasy football qui vous permettent de faire partie d’une équipe de manager et de pouvoir échanger avec d’autres gens sur le sujet.

Ne vous méprenez pas : les jeux de fantasy football peuvent rapporter gros si vous possédez une certaine intelligence du jeu et si vous avez de la chance. Le fantasy football n’est pas encore très développé en France, au contraire de l’Amérique ou c’est une culture à part entière. Malgré tout, le nombre de passionnés de cette pratique grandit car elle permet de parier de façon alternative sur les rencontres sportives.