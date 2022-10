One UI 5 : Samsung a copié iOS 16

Samsung s’est fortement inspiré de la mise à jour iOS 16 pour développer One UI 5.0, la dernière mise à jour de l’interface Android.

iOS 16 apporte à l’utilisateur plusieurs nouveautés, dont la possibilité de personnaliser l’écran de verrouillage. Il peut y ajouter des widgets, modifier la typologie de l’heure, l’emplacement, etc.

A en croire nos confrères de 9to5Mac, le géant de Séoul a copié l’écran de verrouillage d’iOS 16 pour concevoir la dernière version d’Android : One UI 5.0.

Sur son compte Twitter, Vaibhav Jain, vidéaste et YouTubeur, a partagé une vidéo explicative montrant les similarités entre les deux interfaces, iOS 16 et la troisième version bêta de One UI 5.

Sur iOS 16, la Pomme propose à l’utilisateur huit types d’horloges différents. La firme de Séoul n’en propose que cinq. Quant au choix de la couleur et des polices typographiques, Samsung copie clairement la dernière version d’iOS.

Outre les similarités, Samsung a ajouté de nouvelles fonctionnalités à l’écran de verrouillage. Par exemple, l’utilisateur peut adapter la transparence des notifications qui s’y affichent.

Le géant sud-coréen va déployer la version One UI 5.0 sur ses derniers smartphones haut de gamme. Dès le lancement de la version finale, les utilisateurs pourront l’installer sur leur téléphone et profiter des nouvelles fonctionnalités.