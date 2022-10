iPad Pro 2022 & iPad 2022 : quelle date de sortie ?

Les prochains iPad de 2022 arrivent. Aux côtés des derniers iPad Air et iPad mini, on s’attend à de nouvelles versions de l’iPad d’entrée de gamme et de l’iPad Pro.

Le nouvel iPad Pro sera probablement équipé de la dernière puce Apple silicon sortie en juin pour le MacBook Air, à savoir le processeur M2. Il est probable que le nouvel iPad mette à jour son look pour correspondre au design de l’iPad Air et de l’iPad Pro, tout en conservant peut-être le bouton Touch ID sur la face avant de la tablette.

Quand vont sortir les prochains iPad de 2022 ?

Septembre étant derrière nous, il est probable que ce mois d’octobre soit celui où Apple dévoilera ses prochains produits. En plus des iPad, nous attendons un ou deux nouveaux MacBook Pro et peut-être d’autres produits. Les nouveaux ordinateurs portables seront alimentés par la puce M2, mais nous pouvons nous attendre à ce qu’il s’agisse de versions plus puissantes que celles de l’iPad Pro, presque certainement appelées M2 Pro et M2 Max.

Apple voudra vendre ces produits avant les fêtes de fin d’année, et pour que cela se fasse sans heurts, octobre devrait être le mois de prédilection. C’est donc le bon moment pour s’intéresser aux iPad reconditionnés des générations précédentes, si vous voulez avoir un prix encore plus bas que d’habitude. On vous conseille Back Market pour votre achat, c’est la plateforme la plus sûre. Leurs produits sont vérifiés par des professionnels, et ils sont vendus avec un droit de rétractation de 30 jours, et 12 mois de garantie.

Une keynote est-elle prévue ?

Difficile à dire. Mark Gurman, de Bloomberg, pense qu’il n’y a pas assez de produits à lancer pour justifier un événement. Le lancement en septembre des iPhone, des Apple Watch et des AirPods Pro de deuxième génération s’étant bien passé pour l’entreprise, cela pourrait lui donner des idées…

Apple a tendance à préférer une keynote le mardi, ou à défaut le mercredi. Il y a donc quelques possibilités : Mardi 11 octobre, mercredi 12 octobre (trop proche ?), le 18 ou le 19 octobre, ou encore le 25 et le 26 octobre (la semaine des résultats de son quatrième trimestre fiscal ?).

Le plus tôt étant le mieux, cela suggère que le mardi 18 octobre est la date idéale. S’il n’y a pas d’événement, les choses changent un peu. Apple annonce un grand nombre de ses produits par communiqué de presse et ceux-ci peuvent être annoncés n’importe quel jour et à n’importe quelle heure.

Conclusion

Nous verrons probablement le prochain iPad Pro, en version 11 pouces et 12,9 pouces, un nouvel iPad avec un design remarquablement différent et deux nouveaux ordinateurs portables Mac avec des processeurs M2 le mardi 18 octobre ou le mercredi 19 octobre. Une série de communiqués de presse est la plus probable, mais il n’est pas impossible qu’il y ait une autre keynote.

Ces dates signifieraient que les produits seraient presque certainement disponibles en précommande à partir du vendredi 21 octobre et mis en vente le vendredi 28 octobre.