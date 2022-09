Quel est le meilleur téléchargeur de vidéos pour Mac en 2022 ?

Lorsque vous êtes en voyage ou que vous n’avez pas accès à Internet, le téléchargement de vidéos pour une lecture hors ligne est un moyen formidable de passer le temps. Heureusement, il existe de nombreux outils disponibles pour télécharger des vidéos sur macOS. Le meilleur téléchargeur de vidéos Mac doit trouver un équilibre entre facilité d’utilisation, fonctionnalités et qualité, et dans cet article, nous allons examiner les meilleures applications.

VideoProc Converter

Le meilleur téléchargeur de vidéos pour Mac et Windows disponible à l’heure actuelle est VideoProc Converter. Vous pouvez télécharger en masse plusieurs vidéos, listes de lecture et fichiers audio depuis plus de 1000 sites. Les téléchargements peuvent être conservés en qualité 1080p, 4K ou 8K et se présentent sous différentes formes de fichiers, notamment MP4, AVI, MOV, MP3, M4A et WAV. Les films et les flux vidéo en direct peuvent également être téléchargés sur votre Mac.

Le plus grand avantage de VideoProc Converter est qu’il n’y a aucune restriction sur la quantité ou la qualité des vidéos que vous pouvez télécharger, et cette fonctionnalité est totalement gratuite. Voici comment télécharger des vidéos YouTube sur votre Mac en utilisant VideoProc Converter :

Lancez VideoProc Converter et cliquez sur Downloader dans l’interface principale. Cliquez sur le bouton +Add Video dans la barre d’outils. Cliquez sur l’option Paste & Analyze après avoir copié l’URL de la vidéo que vous souhaitez télécharger. Sélectionnez le format de sortie et la résolution dont vous avez besoin et cliquez sur le bouton Download Now pour l’enregistrer sur votre Mac.

En plus d’un moteur de téléchargement gratuit intégré, VideoProc Converter offre également quelques fonctions supplémentaires gratuites dans la version d’essai, notamment la possibilité de convertir des vidéos et des fichiers audio courts (moins de cinq minutes) dans plus de 420 formats et périphériques et d’effectuer des montages rapides tels que couper, découper, fusionner, recadrer, faire pivoter, ajuster la vitesse. Convertissez et sauvegardez de nouveaux ou d’anciens DVD en MP4, AVI, MOV, MKV, Plex, et plus encore. Enregistrez l’écran et la webcam avec un son parfait, etc.

Une version d’essai gratuite vous permet de tester le logiciel avant de prendre une décision d’achat. Si ses fonctionnalités vous intéressent, vous pouvez acheter la version complète pour 25,95 € pour une licence d’un an ou 39,95 € pour une licence à vie avec des mises à jour et un support gratuits à vie.

4K Video Downloader

Un autre logiciel est 4K YouTube Video Downloader. Avec cet outil, vous pouvez télécharger des vidéos en résolution 4K à partir de sites de partage de vidéos bien connus comme YouTube. Il prend également en charge les médias en 3D et à 360 degrés.

La version gratuite de 4K Video Downloader limite le nombre de vidéos que vous pouvez télécharger chaque jour, mais la licence pro à vie, qui coûte un peu moins de 45 €, vous permet de télécharger des listes de lecture et des chaînes.

Savethevideo

Savethevideo se distingue des autres sites de téléchargement de vidéos en ligne par sa rapidité, sa simplicité et sa capacité à gérer des vidéos 1080p. Sans installer de logiciel, vous pouvez télécharger gratuitement des vidéos en plusieurs formats et en haute qualité, ainsi que les couper si besoin.

Les seuls inconvénients sont qu’il comporte de nombreuses publicités et ne permet pas le téléchargement simultané.

Le téléchargement de vidéos en ligne est-il légal ?

Lorsque vous téléchargez des vidéos, gardez à l’esprit les directives relatives aux droits d’auteur. Le téléchargement de vidéos YouTube est interdit, sauf si vous en êtes directement propriétaire, si vous avez l’autorisation du propriétaire ou si le contenu est dans le domaine public.