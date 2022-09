iPhone 15 : Apple sortirait un modèle Ultra encore plus puissant

L’année prochaine, Apple pourrait lancer un iPhone 15 « Ultra ». D’après les rumeurs, la firme de Cupertino préparait un smartphone surpuissant pour 2023.

Alors que la Pomme vient juste de dévoiler ses nouveaux iPhone 14, certains analystes évoquent déjà le prochain modèle, l’iPhone 15. A en croire les dires de Ming-Chi Kuo, le géant américain pourrait apporter un changement de taille à son prochain smartphone.

D’après les informations de l’analyste, la compagnie de Tim Cook voudrait créer une différenciation plus importante entre l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. Le modèle « Pro Max » devrait embarquer des fonctionnalités exclusives et de meilleurs composants.

Pour Mark Gurman, la journaliste de Bloomberg, l’iPhone 15 Ultra remplacerait l’iPhone 15 Pro Max. « Comme je l’ai dit hier, Ultra arrive », a-t-il indiqué sur son compte Twitter.

En lançant un iPhone nommé « Ultra », Apple suivrait le chemin de ses concurrents, notamment Samsung, avec son Galaxy S22 Ultra, ou Xiaomi, avec son 12S Ultra.

Rappelons que la Pomme a récemment introduit un modèle « Ultra » à son catalogue de montres connectées. La nouvelle Apple Watch coûte 999 euros et embarque des fonctionnalités poussées dédiées aux athlètes adeptes des sports extrêmes. Il ne serait donc pas étonnant que la firme américaine sorte un iPhone 15 Ultra en 2023.