iPhone 14 : Apple commence à dire adieu à la carte SIM

Le 7 septembre dernier, Apple a dévoilé l’iPhone 14. Aux États-Unis, le smartphone sera expédié sans emplacement pour carte SIM physique.

La sortie de l’iPhone 14 signe la mort de la carte SIM. Les nouveaux smartphones de la Pomme intégreront une eSIM. La nouveauté concerne les quatre nouveaux modèles : l’iPhone 14, l’iPhone 14 Plus, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.

Pour le moment, le géant américain n’a pas complétement abandonné la carte SIM. Mais certains modèles seront commercialisés sans celle-ci, notamment ceux vendus aux États-Unis.

Dans un communiqué de presse, la firme de Tim Cook indique que « la technologie eSIM permet aux utilisateurs de se connecter ou de transférer rapidement leurs forfaits existants de façon numérique, elle est plus sûre que les cartes SIM physiques et permet d’utiliser plusieurs forfaits mobiles sur un même appareil. Les modèles d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max vendus aux États-Unis n’ont plus de support pour carte SIM, ce qui permet aux utilisateurs de configurer leur appareil de manière plus simple et rapide ».

En tous cas, le fait que la Pomme prenne cette initiative marque une nouvelle ère. Progressivement, la firme américaine pourrait vendre des iPhone sans carte SIM dans les quatre coins du monde. D’autres marques pourraient suivre ses pas.