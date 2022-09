Apple dévoile ses iPhone 14

Lors de sa keynote organisée le 7 septembre dernier, Apple a présenté ses quatre nouveaux iPhone. La sortie des smartphones est prévue pour le 16 septembre prochain.

Commençons par l’iPhone 14 standard. Le géant américain n’a pas touché au design. Mais il est disponible en de nouveaux coloris : violet, minuit, lumière stellaire, bleu et rouge.

Les rumeurs avaient vu juste. L’iPhone 14 embarque un mode de détection d’accidents de voiture. Il est même capable d’envoyer un appel de détresse par satellite en cas d’urgence vitale.

La firme de Cupertino a introduit une nouvelle version, l’iPhone 14 Plus. Ce téléphone embarque un écran de 6,7 pouces. Il est équipé d’un processeur A15 Bionic de cinq cœurs, ce qui améliore de 18% sa puissance graphique. Il est compatible avec la 5G et le Wi-Fi 6. Quant au stockage, trois modèles sont disponibles : 128 Go, 256 Go et 512 Go.

L’iPhone 14 Pro est le modèle qui embarque l’essentiel des nouveautés. Il est disponible en deux versions :

L’iPhone Pro, avec un écran OLED de 6,1 pouces

Et l’iPhone Pro Max, avec un écran OLED de 6,7 pouces

Les équipes ont revu l’encoche Face ID. Celle-ci se présente sous la forme d’un poinçon et d’une pilule intégrant le système de reconnaissance faciale.