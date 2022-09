Risques de sécurité relatifs aux jeux en ligne : êtes-vous protégé ?

Les jeux en ligne sont une industrie massive aujourd’hui. Le monde compte d’innombrables joueurs sur PC et console, et une partie importante d’entre eux possède plusieurs appareils. Lorsqu’il s’agit de jeux en ligne, on parle rarement de la cybersécurité. Selon un nouveau rapport, plus de 75 % des joueurs sont préoccupés par leur sécurité en ligne, toutes plateformes confondues. Découvrez les principaux risques auxquels vous êtes exposés et comment sécuriser votre expérience de jeu, notamment à travers l’usage d’un VPN.

Qu’est-ce que les jeux en ligne ?

La possibilité de jouer avec d’autres personnes dans le monde entier est une merveille de la technologie moderne, qui a forgé des centaines de milliers d’amitiés et créé des expériences de jeu inédites. Les jeux en ligne peuvent être joués sur un grand nombre d’appareils, allant des consoles de jeux vidéo dédiées telles que PlayStation, Xbox et Nintendo Switch aux PC, ordinateurs portables et téléphones mobiles.

Grâce aux progrès technologiques, les jeux en ligne ont vu leurs graphismes, gameplay et scénario s’améliorer. Certains de ces jeux vidéo ont gagné en popularité en étant plébiscités sur Internet, notamment par les streamers et les youtubeurs.

Quels sont les risques liés aux jeux en ligne ?

Les jeux en ligne offrent des heures de divertissement, sont un moyen amusant de passer le temps et aident même à développer de nouvelles compétences. Cependant, il peut y avoir quelques risques occasionnels dont tout utilisateur doit être conscient. Éviter ces risques permet de vivre une expérience de jeu plus sûre et plus positive.

Vol d’identité

L’un des risques les plus courants est le vol d’identité : les cybercriminels volent vos informations personnelles et les utilisent à leurs propres fins. Lorsqu’il s’agit de jeux en ligne, les pirates sont souvent à la recherche de renseignements sur les cartes de crédit. Les jeux réputés sont généralement épargnés par ces tentatives d’escroqueries, leur niveau de sécurité étant excellent.

Attaques DDos

Une attaque par déni de service distribué (DDoS) se produit lorsqu’un réseau est saturé au point de perturber les services d’un hôte connecté à Internet. Dans les jeux vidéo en ligne, cela crée un délai entre l’action et la réaction du serveur sur lequel tourne le jeu vidéo. Dans les jeux en ligne, les joueurs doivent prendre des décisions en une fraction de seconde ; un délai peut faire la différence entre la victoire et la défaite. Les joueurs sont attaqués pour diminuer la qualité de leur jeu. Ces attaques peuvent être faites sur un seul joueur ou sur l’ensemble de l’équipe. Même de grandes entreprises de conception de jeux ont été la cible d’attaques DDoS visant à affecter leurs services en ligne.

Logiciels malveillants

De nombreux joueurs sont attaqués par ransomware, aussi appelé rançongiciel. Ce malware est conçu pour verrouiller les fichiers de jeu, rendant impossible l’accès des joueurs à leurs données, ce qui peut avoir pour conséquence qu’un joueur ne peut pas participer à une partie importante. Dans de nombreux cas, ils demandent de l’argent aux joueurs attaqués pour permettre à ces derniers de récupérer leurs données.

Keyloggers

Ces attaques sont plus sensibles. Les pirates peuvent enregistrer les pressions sur les boutons au début d’une session pour prendre le contrôle des comptes. Les attaquants parviennent alors à obtenir toutes les informations du compte. En fonction du niveau de jeu, celles-ci peuvent être vendues sur le marché noir.

Scripts

Les scripts sont des codes de programmation, généralement simples, comportant des commandes qui sont exécutées de manière séquentielle pour contrôler le comportement d’un jeu vidéo. Dans le monde des jeux vidéo, les jeux exposés à ces risques sont les MOBA, c’est-à-dire des jeux multijoueurs qui s’affrontent en ligne au sein d’une arène, comme League of Legends ou Fornite.

Comment se protéger efficacement au cours d’un jeu en ligne ?

Il existe un certain nombre de bonnes pratiques de sécurité qui peuvent contribuer à prévenir la plupart des cyberattaques sur votre console et vos appareils de jeu.

Comme tous les autres types de comptes, vos comptes de jeux Steam ou GOG doivent toujours être protégés par un mot de passe fort. Ce n’est pas non plus une mauvaise idée de changer ce mot de passe tous les quelques mois. Cela permet de réduire considérablement les risques de piratage de votre compte.

Vous devez comprendre comment utiliser votre console de jeu et utiliser des technologies assurant votre sécurité. Un VPN vous permet de crypter tout votre trafic Internet, le protégeant ainsi de diverses menaces en ligne, y compris les attaques DDoS. Vous pouvez même utiliser un VPN pour améliorer vos temps de ping et réduire la latence lorsque vous jouez en ligne.

Apprenez à repérer les différents types d’attaque, notamment les techniques d’escroquerie par hameçonnage, ou phishing. Il s’agit d’une autre méthode courante de compromission des joueurs. Méfiez-vous des messages provenant d’inconnus et ne cliquez jamais sur un lien suspect.

L’authentification à deux facteurs est un outil puissant pour protéger votre compte des accès non autorisés. La plupart des plateformes actuelles disposent au moins d’une authentification à deux facteurs. Il est important que cette option soit activée pour votre compte. Vous ajouterez ainsi une couche de sécurité supplémentaire et éviterez les tentatives de piratage.