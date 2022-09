Apple préparerait une formule d’abonnement pour vendre son iPhone

D’après les rumeurs, Apple préparerait une formule d’abonnement mensuelle pour vendre son iPhone. En d’autres termes, le client paierait chaque mois pour utiliser l’iPhone de son choix.

La Pomme pourrait proposer à ses clients une option de renouvellement, comprise dans la formule d’abonnement, pour leur permettre de passer sur un nouveau modèle.

La firme de Cupertino est consciente de la concurrence féroce sur le marché de la téléphonie mobile. C’est pourquoi ses responsables ne cessent d’innover pour proposer de nouvelles formules et vendre plus d’iPhone dans le monde.

Lors de la keynote, qui aura lieu ce mercredi 7 septembre, le géant américain pourrait dévoiler une nouvelle méthode de paiement pour l’iPhone. Si l’information se confirme, les clients pourraient ainsi payer le smartphone mensuellement.

L’information provient de l’analyste Mark Gurman. Le journaliste indique que la firme de Tim Cook pourrait proposer une formule d’abonnement pour vendre ses iPhone. Apple profiterait de la keynote pour présenter la nouvelle offre.

D’après Gurman, la formule d’abonnement serait rattachée à l’offre « Apple One ». En payant l’abonnement, le client recevrait un iPhone et profiterait de plusieurs services proposés par la Pomme, comme Apple Arcade, Apple TV+, etc.

D’après les analystes, l’offre d’abonnement serait disponible au prix de 50 euros par mois.