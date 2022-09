L’IA et les finances : les logiciels les plus utilisés par les institutions financières

L’IA ou l’Intelligence Artificielle est désormais présente dans presque tous les domaines de la vie. Dans le milieu des finances, l’intelligence artificielle est aussi utilisée pour rendre plus faciles, certaines prestations. Par exemple, désormais, il est possible d’obtenir un crédit de consommation en se servant d’une application mobile. Aussi, il existe d’autres logiciels qui sont très prisés par les plus grandes institutions financières.

Mon coup de pouce : un logiciel mobile pour obtenir un crédit en ligne

Le monde évolue à une vitesse grand V. L’intelligence artificielle s’invite dans tous les domaines. Sa présence dans le domaine bancaire vise à rendre plus simples et rapides certaines procédures. De façon concrète, pour obtenir un crédit en ligne, vous n’avez plus besoin de vous déplacer. Vous pouvez en effet passer par une application mobile et obtenir satisfaction en peu de temps. Et parmi ces nombreux logiciels pour smartphone disponibles, il y a « Mon Coup de Pouce » qui se présente comme l’un des meilleurs. En effet, grâce à cette application, vous avez la possibilité d’obtenir un prêt bancaire sans constituer un dossier et quelle que soit votre banque. Pour y parvenir, il vous suffira de

Télécharger et installer l’application,

Ensuite, connectez-vous sur l’interface du logiciel et

Renseignez votre RIB et des informations sur votre identité.

En ce qui concerne le montant possible à obtenir en prêt, vous pouvez avoir un crédit compris entre 100 et 3 000 euros, quel que soit le type de crédit que vous souhaitez obtenir. Et pour en savoir plus sur les différents types de crédit, vous pouvez consulter matchbanker.fr .

Comarch Loan Origination : un logiciel de contrôle des risques de crédit

Comarch Loan Origination est un logiciel qui permet aux institutions financières de contrôler efficacement tous les risques liés aux crédits bancaires. En plus de cette première fonctionnalité, ce logiciel permet de réduire de manière conséquente les délais d’octroi de prêt. Côté fonctionnement, Comarch Loan Origination intègre un système qui effectue, de manière automatique, toutes les tâches des conseillers client qui gèrent la procédure d’octroi de crédit dans une banque. Comme autres fonctionnalités, Comarch Loan Origination permet de gérer intégralement et efficacement la/l’ :

Simulation de prêt,

Vérification de la demande de crédit,

L’analyse de la santé financière du client,

Prise de décision et

Le décaissement des fonds.

Comarch AML : un logiciel qui détecte les fraudes financières

Comarch AML est un logiciel conçu grâce à l’intelligence artificielle qui permet de détecter les fraudes dans les institutions financières. Lesquelles institutions ont pour missions de contrôler, rechercher et signaler toute transaction douteuse aux autorités en charge de la régulation financière. Grâce à son efficacité, le système est en mesure de repérer et reconnaître facilement les relations et les similitudes entre les données. Comarch AML va plus loin en faisant la détection, la classification et la prédiction de certains évènements en particulier.

Devra : un logiciel d’assistance virtuelle

Devra est un outil d’assistance virtuelle basée sur la voix. La particularité de ce cloud virtuel est qu’il répond à toutes questions financières posées par le biais d’un smartphone, Alexa, d’une voiture ou via Messenger. Dans la pratique, Devra fonctionne comme un conseiller financier digital. Son système se sert de l’IA et des technologies de traitement du langage naturel pour reconnaître et faire la synthèse vocale.