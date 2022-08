Apple : les Etats-Unis enquêtent sur les apps de cryptos frauduleuses

Les autorités américaines s’intéressent à la façon dont Apple (et Google) gère les apps de cryptodevises sur l’App Store.

Au mois de juillet, le FBI a publié un rapport indiquant que des pirates ont volé 42,7 millions de dollars en utilisant des apps frauduleuses de cryptomonnaies, et ce en moins d’un an.

En conséquence, les autorités américaines ont envoyé une lettre à la firme de Cupertino (et à la firme de Mountain View) pour leur demander des explications. Tim Cook doit expliquer le processus suivi par l’App Store pour examiner et surveiller les apps de cryptos afin d’éviter les éventuelles arnaques.

Pour Sherrod Brown, le sénateur qui préside la Commission bancaire du Sénat, Apple et Google doivent mettre en place les dispositifs nécessaires pour « prévenir les activités frauduleuses des applications mobiles » sur l’App Store et le Google Play. La Pomme a jusqu’à 10 août pour fournir une réponse aux autorités américaines.

Les arnaques dans le secteur des monnaies virtuelles sont de plus en plus nombreuses. En 2021, les escrocs ont détourné plus de 14 milliards de dollars, soit le double par rapport à 2020. Dans le même temps, l’intérêt pour les cryptomonnaies ne cesse de grandir. Une étude faite par le Boston Consulting Group prédit qu’il y aurait au moins 1 milliard d’utilisateurs de cybermonnaie à travers le globe d’ici 2030.