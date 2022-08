Winamp fait son grand retour

En 2013, Winamp a disparu après son rachat par AOL. Le lecteur multimédia phare des années 2000 fait enfin son grand retour. Audiovallet, le nouvel éditeur du lecteur multimédia, vient de dévoiler sa nouvelle version.

Les équipes de l’éditeur ont pris leur temps pour offrir aux utilisateurs un lecteur multimédia à la hauteur des attentes. Le plus gros travail des ingénieurs a été de faire la migration du lecteur de Visual Studio 2008 vers Visual Studio 2019.

La nouvelle version mise en ligne est fidèle à l’originale. L’interface n’a pas changé, sachant que l’utilisateur peut la personnaliser en appliquant des skins. Pour installer Winamp, il est indispensable d’avoir au moins Windows 7 SP1.

La nouvelle version peut ne pas plaire à tout le monde, au moins pour l’instant. Dans les prochains mois, l’éditeur pourrait entamer une transition plus radicale du lecteur multimédia. D’ailleurs, Audivalley indique sur son site que les artistes auront le contrôle de leur contenu et pourront se connecter étroitement avec leurs fans. L’éditeur leur annonce aussi que leurs gains seront plus justes.

Winamp veut concurrencer les géants du streaming, semble-t-il. Pour le moment, le lecteur multimédia des années 2000 a fait son retour. On ne sait pas ce que son éditeur nous cache : le futur nous en dira plus !