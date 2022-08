Comment les nouvelles technologies s’appliquent aux prêts ?

Les nouvelles technologies font partie intégrante de nos vies et peuvent se retrouver partout. Elles nous facilitent la tâche dans bien des domaines, limitent les déplacements et nous font gagner du temps. Les banques en font de plus en plus usage et de nombreux clients s’en voient très ravis. Dans le domaine du prêt, entre autres, les nouvelles technologies font gagner énormément de temps aux clients. Mais comment les utiliser réellement ?

Un gain de temps

Lorsque l’on parle du domaine bancaire, on balaie un terrain assez vaste, allant de la gestion d’un compte classique aux investissements en passant par les prêts, bien sûr. Cette dernière branche est probablement celle qui demande le plus de démarches et donc de temps. En effet, afin de contracter un prêt, une série de justificatifs sont souvent demandés, ainsi que d’autres documents importants permettant de vérifier la solvabilité du candidat emprunteur.

Toutes ces démarches souvent lourdes se voient désormais simplifiées grâce aux nouvelles technologies. En effet, la série de formalités à remplir pour souscrire un emprunt peut désormais se faire en ligne de façon tout à fait sécurisée. Faire une demande de prêt peut se faire de chez soi, comme avec LoanScouter , les documents demandés peuvent être téléchargés en ligne, et la réponse est souvent rendue très rapidement. Un seul rendez-vous physique sera généralement demandé par l’organisme bancaire afin de signer tous les documents.

Pour certains prêts, dits rapides, et qui ne concernent qu’une très petite somme d’argent, il n’est même parfois pas utile de se déplacer. La signature peut également se faire en ligne grâce à un système de signature sécurisé, via une combinaison de chiffres ou via une empreinte digitale.

Un futur qui deviendra réalité

On peut également imaginer qu’un jour, il ne soit même plus utile de devoir se déplacer pour la signature d’un prêt hypothécaire et que tout puisse se faire également en ligne ? C’est un projet qui est encore à l’étude. Même si les documents et les démarches sont bien plus lourdes que pour un prêt personnel brassant une plus petite somme d’argent, le fait de tout faire en ligne, de A à Z, pour établir un contrat de prêt hypothécaire, sans limite de somme, est tout à fait plausible.

La sécurité des sites bancaires et de leurs services en ligne étant de plus en plus fiable, que l’on passe par des combinaisons chiffrées, des sms codés ou encore d’autres applications mobiles de paiement, il est évident qu’à court terme, grâce aux nouvelles technologies, tout pourra se faire à distance en un temps record.

Même si le contact reste souvent précieux dans le domaine des finances, réaliser des démarches en ligne ne signifie pas que vous perdrez totalement la possibilité d’avoir recours aux conseils avisés d’un spécialiste. La plupart des applications bancaires possèdent déjà un formulaire de contact rapide, de chat ou de demande de rappel tellement efficaces que le client ne se sentira jamais seul s’il est face à une question ou un problème qui ne peut se résoudre en ligne, ou si tout simplement il a besoin d’un avis éclairé.

Pour conclure

Les nouvelles technologies sont désormais à notre service dans la plupart des domaines. Dans le domaine bancaire, en particulier dans la branche des prêts, elles permettent déjà un gain de temps manifeste pour le client mais à terme, elles permettront d’obtenir un prêt, qu’il soit personnel ou hypothécaire, sans se déplacer et donc, en gagnant plus de temps, qui pourra être réinjecté dans la réalisation de divers projets.