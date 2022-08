Amazon rachète iRobot pour 1,7 milliards de $

Amazon rachète iRobot, le géant des robots aspirateurs, pour la somme de 1,7 milliard de dollars.

L’annonce a été faite le vendredi 5 août via un communiqué de presse. C’est la quatrième plus grosse acquisition de l’histoire du géant de la vente en ligne, après Whole Foods Market, MGM et One Medical.

Depuis son lancement en 1990, iRobot ne cesse de gagner en popularité dans le monde. Au début, la firme américaine produit des robots à vocation militaire et scientifique. En 2002, elle lance le Roomba, le premier robot aspirateur du marché. Rapidement, celui-ci devient un succès commercial et s’écoule comme des petits pains. En 2021, l’entreprise a vendu 40 millions de robots.

iRobot va désormais profiter de l’expérience d’Amazon et sa puissance de frappe commerciale pour vendre plus de robots.

Notons qu’Amazon s’intéresse déjà à la robotique. Les entrepôts de la firme américaine sont robotisés, sans oublier Astro, son robot compagnon conçu pour surveiller la maison ou lancer des vidéosurveillances en téléprésence.

Le rachat d’iRobot pourrait déplaire à certains analystes. Amazon pourrait utiliser les aspirateurs Roomba pour récolter plus de données cartographiques sur nos vies à domiciles, comme les plans de nos habitations. Notre vie privée est-elle en danger ? Quelle que soit la réponse, le sujet fait couler beaucoup d’encre et les débats s’annoncent houleux.