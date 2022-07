Rancho Vista Corporate Center : le nouveau campus d’Apple à 445 millions de $

Les dirigeants d’Apple souhaitent recruter des centaines (voire des milliers) d’ingénieurs pour développer de nouveaux projets et concurrencer les géants de plus en plus de secteurs. C’est pourquoi la firme vient de s’offrir un nouveau campus pour 445 millions de dollars.

La Silicon Valley passe par une période de crise sans précédent. Pourtant, la firme de Cupertino a déboursé une importante somme d’argent pour acquérir le Rancho Vista Corporate Center, situé à San Diego en Californie.

Le campus dispose de tout ce dont les équipes ont besoin pour travailler en sérénité et développer les futurs projets d’Apple. Il contient un centre de fitness, un café, des terrains de sports… sans oublier les bureaux. Le bâtiment ne laissera aucun salarié indifférent.

D’après nos confrères de Apple Insider, cette acquisition fait partie d’une promesse faite par le géant américain en 2019. À l’époque, Tim Cook s’est engagé à créer 1 200 emplois d’ici 2022 du côté de San Diego, notamment des ingénieurs qualifiés.

Les dernières rumeurs indiquent que la Pomme pourrait embaucher 5 000 personnes d’ici 2026 dans le nouveau campus.

Rappelons que le Rancho Vista Corporate Center appartenait à la société Hewlett Packard (HP). Celle-ci l’avait vendu à Swift Real Estate pour 69 millions de dollars. Cette dernière a mené d’importants travaux de rénovation pour améliorer le bâtiment, ce qui a séduit les dirigeants de la firme américaine.